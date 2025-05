Irene - Seulgi Red Velvet tái xuất với "TILT", thành tích có vượt "Monster"?

HHT - Nhóm nhỏ Irene & Seulgi (Red Velvet) chính thức tái xuất làng nhạc với ca khúc mới "TILT" sau gần 5 năm. Với giai điệu bắt tai và màn đầu tư hoành tráng của SM, ca khúc mới của bộ đôi khiến người hâm mộ kỳ vọng sẽ tái lập, thậm chí vượt qua thành công của bản hit ra mắt "Monster".

Ngày 26/5 (giờ Việt Nam), hai mảnh ghép của Red Velvet là Irene và Seulgi đã chính thức tái xuất với mini album và MV ca khúc chủ đề cùng tên TILT. Gần 5 năm sau bản hit đầu tay mang tên Monster, màn trở lại của bộ đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý và kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Với ý nghĩa "sự chao đảo", TILT mang thông điệp khích lệ người nghe dám bứt phá khỏi khuôn mẫu áp đặt, mạnh mẽ đối diện với những biến cố để trưởng thành và tỏa sáng theo cách riêng của chính mình.

Trong MV, khán giả không khỏi ấn tượng với màn đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn concept của nhóm. Đặc biệt, những góc quay ghi lại khoảnh khắc tương tác thân mật giữa hai thành viên không chỉ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" mà còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng LGBTQ+.

Bên cạnh ca khúc chủ đề TILT, mini album còn gồm 5 bài hát khác: Irresistible, Girl Next Door, Trampoline, Heaven và ca khúc What's Your Problem? được kết hợp cùng Julie của KISS OF LIFE.

Mỗi bài hát nằm trong album lần này đều mang màu sắc riêng, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa dạng về thể loại. Điều này thể hiện sự nâng cấp rõ nét về cả âm nhạc lẫn concept của nhóm nhỏ nhà Red Velvet dành cho người nghe sau 5 năm trở lại.

Với lần trở lại này, nhiều người hâm mộ kỳ vọng TILT sẽ tiếp nối thành công vang dội của bài ra mắt Monster trên thị trường nhạc số tại Hàn Quốc cũng như trên thị trường quốc tế.

Sau khi phát hành ca khúc mới, Irene và Seulgi sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn solo đầu tiên mang tên 2025 IRENE & SEULGI Concert Tour [BALANCE] in ASIA, dự kiến sẽ đi qua 7 thành phố lớn ở châu Á.