j-hope cúi chào, Rosé hớn hở khi gặp G-Dragon, Taeyang BIGBANG viral cõi mạng

HHT - Dàn sao Hàn biểu diễn ở đêm nhạc từ thiện tại nước Pháp gây sốt với nhiều khoảnh khắc gần gũi, đáng yêu.

Rosé (BLACKPINK), j-hope (BTS), G-Dragon và Taeyang (BIGBANG) là những cái tên đến từ làng nhạc Hàn biểu diễn tại đêm nhạc từ thiện Le Gala Des Pièces Jaunes. Tất cả đều trình diễn với ban nhạc hoặc dàn nhạc giao hưởng, đem tới sân khấu live ấn tượng.

j-hope khuynh đảo sân vận động với 3 bài hát On The Street, MORE và Mic Drop. G-Dragon cháy hết nấc với POWER, sau đó thiêu đốt sân khấu với Home Sweet Home và Good Boy với Taeyang. Rosé đem tới 3 ca khúc thuộc album mới nhất: Stay a little longer, toxic till the end và siêu hit APT.

Bên cạnh các phần trình diễn, tương tác của các ngôi sao cũng làm khán giả "đảo điên". Khoảnh khắc j-hope bắt tay và cúi đầu 90 độ chào khi Taeyang và G-Dragon bước tới chỗ anh được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Fan hết lời khen ngợi sự lễ phép, kính trọng tiền bối của nam rapper.

Cùng bước ra từ lò luyện của YG Ent, Rosé vốn đã thân thiết với Taeyang, G-Dragon, nên khi gặp nhau tại đêm nhạc, cô không giấu niềm phấn khích khi gặp lại các anh. Ở cánh gà, Taeyang đã chạy tới chào và ôm Rosé.

Cộng đồng fan của Rosé còn đổ rầm vì đoạn clip Đệ nhất phu nhân Pháp - Brigitte Macron tới bên nữ idol, chào hỏi và giống như hôn má, cảm ơn cô. Sự quan tâm và ưu ái của "chủ trì" đêm nhạc từ thiện dành cho nữ idol khiến các fan tự hào.

Đầu năm 2023, BLACKPINK đã trình diễn tại Le Gala Des Pièces Jaunes. Năm ngoái, Lisa là nghệ sĩ solo K-Pop duy nhất được mời tới. Đệ nhất phu nhân Pháp đã chạy tới chỗ Lisa, kéo cô đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh bà để chụp ảnh lưu niệm.