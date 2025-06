Jason Derulo hủy show tại Việt Nam: Ban tổ chức và nghệ sĩ đưa ra lý do trái ngược

HHT - Jason Derulo lên tiếng tố Ban tổ chức sự kiện GAMA Music Racing Festival 2025 vi phạm hợp đồng biểu diễn. Điều này khiến nam ca sĩ phải hủy show vào phút chót.

Tối 28/6, lễ hội GAMA Music Racing Festival 2025 - sự kiện kết hợp âm nhạc và thể thao giải trí - đã diễn ra tại TP.HCM. Tuy nhiên, bầu không khí sự kiện phủ bóng tiếc nuối khi ngôi sao quốc tế Jason Derulo bất ngờ vắng mặt dù được công bố là điểm nhấn chính trong đội hình biểu diễn.

Ngay trước giờ diễn, ban tổ chức đăng tải thông báo trên trang chính thức, xác nhận nam ca sĩ sẽ không xuất hiện. Khi chương trình bắt đầu, MC gửi lời xin lỗi đến khán giả và cho biết Jason Derulo không thể góp mặt do lịch trình dày đặc trong tour diễn toàn cầu cùng với vấn đề sức khỏe.

Ban tổ chức khẳng định đã thanh toán đầy đủ cát-xê, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng như đã cam kết trong hợp đồng. Theo dự kiến, giọng ca "Want to Want Me" sẽ đến Việt Nam vào ngày 26/6, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 30 thành viên trong ê-kíp xuất hiện.

Lịch trình tiếp tục bị dời sang ngày 27/6 rồi sáng 28/6. Trưa cùng ngày, đại diện ban tổ chức cùng người hâm mộ đã ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Jason Derulo, nhưng chỉ gặp hai thành viên trong đội quản lý. Tại thời điểm này, phía nam ca sĩ mới chính thức xác nhận sẽ không xuất hiện tại sự kiện.

Tối 29/6, Jason Derulo đã trực tiếp lên tiếng bác bỏ hoàn toàn lý do sức khỏe mà ban tổ chức đưa ra.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, anh viết: "Tôi vừa thấy story được đăng bởi ban tổ chức sự kiện ở Việt Nam vào hôm qua, ngày 28/6, và tôi muốn làm rõ rằng những gì được chia sẻ là không đúng sự thật! Không có vấn đề sức khỏe nào cả. Mặc dù tôi đã ốm khi biểu diễn rất nhiều lần nhưng lần này tôi hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng biểu diễn. Toàn bộ ê-kíp của tôi đã đến Việt Nam. Thật không may, đơn vị tổ chức đã mô tả sai về hệ thống kỹ thuật cần thiết cho buổi diễn. Điều này hoàn toàn vi phạm hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã được hứa hẹn về thiết bị cần thiết để thực hiện buổi biểu diễn, nhưng khi đến nơi thì rõ ràng là những cam kết đó đã không được thực hiện. Không có thiết bị phù hợp, việc mang đến cho các bạn buổi biểu diễn đẳng cấp là điều không thể. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến sự toàn vẹn của buổi biểu diễn vì tôi yêu người hâm mộ của mình quá nhiều để làm điều đó. Tôi thực sự xin lỗi vì đã bỏ lỡ cơ hội biểu diễn cho các bạn nhưng hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn".

Ngay sau đó, các trang thông tin chính thức của sự kiện ngập tràn các chỉ trích. Nhiều khán giả cảm thấy bị lừa dối và cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị.

Hiện tại, phía GAMA SHOW vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào sau bài đăng của Jason Derulo.