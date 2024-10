Jennie BLACKPINK tiếp tục lăng xê 3 mẫu quần "một gang" của nhà mốt Việt

HHT - Jennie BLACKPINK diện trang phục của nhà mốt Việt trong hai show âm nhạc được phát sóng 2 ngày liên tiếp, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của thành viên BLACKPINK từ khi "ra riêng".

Mantra là sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc của Jennie BLACKPINK. Các tạo hình thời trang của giọng ca 28 tuổi cho thấy sự trưởng thành về mặt phong cách sau hơn 8 năm ra mắt.

Nữ idol chuộng các thiết kế cắt xẻ, tôn dáng kết hợp khéo léo cùng loạt xu hướng thịnh hành như phối cụm thắt lưng hay nhấn nhá tông đỏ pop of red.

Một trong các trào lưu được Jennie BLACKPINK tích cực lăng xê trong MV Mantra là micro skirt, hot pant (quần/váy một gang). Với kiểu trang phục này, Jennie BLACKPINK ưu ái các sáng tạo của thương hiệu Việt.

Trong 3 ngày vừa qua, nữ idol liên tiếp lăng xê 3 thiết kế đến từ nhà mốt LSOUL trong các hoạt động quảng bá.

Ngày 17/10, Jennie BLACKPINK giành được chiếc cúp đầu tiên cho ca khúc Mantra trên show ca nhạc hằng tuần M!Countdown. Nữ idol nổi bật trên sân khấu với trang phục tông đỏ phong cách highteen.

Thiết kế Eros skirt của nhà mốt LSOUL với chi tiết đan dây đỏ tôn lên vóc dáng săn chắc của nữ idol. Mẫu đầm hiện đang được bán với giá 890.000 đồng.

Sáng cùng ngày, Jennie BLACKPINK có lịch trình gặp gỡ người hâm mộ tại cửa hàng pop up Mantra ở thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. Nữ idol xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trong trang phục tông xanh dương, nâu. Mẫu quần short nâu bắt mắt nhờ họa tiết nơ 3D là sáng tạo của nhà mốt Việt - LSOUL. Thiết kế mang tên Hermione short có giá 8 triệu đồng.

Trước đó 1 ngày, Jennie BLACKPINK có sân khấu live đầu tiên của ca khúc Mantra. Nữ idol 28 tuổi gây sốt mạng xã hội trong tạo hình độc đáo khi "chào sân" tại show Jimmy Kimmel Live.

Điểm nhấn trang phục nằm ở thiết kế micro shorts đính đầy phụ kiện kim loại từ xích, chìa khóa cho tới thìa, nĩa. Mẫu Rhiannon short tiếp tục là sáng tạo của thương hiệu LSOUL, được cho là ẩn ý của IT Girl xứ Hàn về phần trình diễn: She ate and left no crumbs (Cô ấy ăn và không để lại vụn).

Founder LSOUL Trọng Lâm tiết lộ rằng thương hiệu chuẩn bị tới hơn 20 bộ đồ cho Jennie trong lần hợp tác này.