Jennie BLACKPINK ưu ái thương hiệu Việt, lựa chọn tới 20 thiết kế

HHT - Jennie BLACKPINK "chào sân" ấn tượng tại "Jimmy Kimmel Live". Chiếc quần độc lạ gây sốt của nữ idol hóa ra đến từ thương hiệu Việt quen mặt - LSOUL (tiền thân là LSEOUL). Founder Trọng Lâm có bài đăng đáng chú ý về màn hợp tác với IT Girl đình đám xứ Hàn.

Jennie BLACKPINK vừa có màn ra mắt sản phẩm âm nhạc Mantra thành công. Ngày 16/10 (theo giờ Việt Nam), giọng ca 28 tuổi có sân khấu live đầu tiên tại show Jimmy Kimmel Live. Jennie BLACKPINK duy trì phong độ thời trang ấn tượng, thời thượng trong kiểu tóc xoăn sóng lọn nhỏ, phối nhấn nhá sắc đỏ pop of red trên họa tiết áo, chuỗi vòng hạt.

Điểm nhấn tạo hình nằm ở chiếc quần micro short màu đen đính đầy phụ kiện kim loại từ xích, chìa khóa cho tới thìa, nĩa. Người hâm mộ đùa rằng chiếc quần "một gang" là ẩn ý của cô về phần trình diễn: "She ate and left no crumbs." (Cô ấy ăn và không để lại vụn).

"In tư" mẫu quần độc lạ nhanh chóng được tìm ra, khán giả Việt càng bất ngờ hơn khi đây là sáng tạo của thương hiệu Việt quen mặt - LSOUL (tiền thân là LSEOUL). Mẫu thiết kế có tên Rhiannon Shorts nằm trong BST Incomparable - Vô Song của nhà mốt Việt vừa được "trình làng" vào hồi tháng 5, hiện đang bán với giá 30 triệu đồng.

Trên trang cá nhân, founder Nguyễn Trọng Lâm chia sẻ hình ảnh của Jennie BLACKPINK trong trang phục của thương hiệu, cũng như có những tiết lộ đáng chú ý về màn hợp tác với giọng ca Mantra.

Anh cho biết đội ngũ LSOUL đã chuẩn bị hơn 20 bộ đồ cho Jennie trong 5 ngày. "Ca khó đã có team LSOUL. Cùng chờ thêm những màn kết hợp tiếp theo hứa hẹn bùng nổ." - Founder sinh năm 1995 viết.

Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chiêm ngưỡng những tạo hình ấn tượng của thương hiệu Việt, được diện bởi Jennie BLACKPINK trên các sân khấu quốc tế lớn.

Hồi cuối tháng 4, Jennie BLACKPINK từng mặc một thiết kế của LSOUL (khi ấy là L SEOUL) trong một bài đăng quảng bá cho BST Jentle Salon. Mẫu mini skirt gây sốt, ghi nhận tình trạng "cháy hàng" với hơn 2.000 sản phẩm "bay màu" chỉ trong vòng 15 phút.

"Em út BLACKPINK" Lisa cũng từng diện một thiết kế áo lông ấn tượng nằm trong BST Incomparable của thương hiệu L SOUL trong MV New Woman ra mắt 2 tháng trước.