Jisoo BLACKPINK đội nón lá, khen fan Việt “đỉnh của chóp” trong fan meeting kết tour châu Á

HHT - Jisoo BLACKPINK đã có một buổi tối đầy cảm xúc cùng người hâm mộ Việt Nam trong fan meeting khép lại tour châu Á. Không chỉ gây ấn tượng với những màn trình diễn cuốn hút, nữ thần tượng còn khiến fan thích thú khi đội nón lá, giao lưu bằng tiếng Việt và không ngớt lời khen fan Việt “đỉnh của chóp”.

Tối 30/3, Jisoo (BLACKPINK) đã khép lại hành trình fan meeting châu Á đầy thành công bằng sự kiện Lights, Love, Action! tại Hà Nội, mang đến một đêm giao lưu đáng nhớ cùng người hâm mộ Việt Nam. Dù trước giờ diễn, hệ thống vẫn còn nhiều hạng vé chưa bán hết nhưng khi sự kiện bắt đầu, khán đài gần như kín chỗ, rực rỡ trong biển lightstick hồng.

Jisoo xuất hiện rạng rỡ trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ, cô khoác lên mình bộ váy hai dây đỏ đầy cuốn hút. Đáp lại tình cảm của fan Việt, cô nàng gửi lời chào bằng tiếng Việt, khiến cả khán đài vỡ òa. Sau gần hai năm kể từ concert hoành tráng của BLACKPINK tại Mỹ Đình, người hâm mộ mới lại được gặp Jisoo trên dải đất hình chữ S. Nhan sắc ngọt ngào của nữ thần tượng K-Pop một lần nữa khiến fan say đắm.

Mở màn fan meeting, Jisoo khuấy động không khí với ca khúc Earthquake, sản phẩm âm nhạc được cô ra mắt vào tháng 2. Ngay sau đó, nữ ca sĩ dành thời gian giao lưu, trò chuyện cùng khán giả Việt. Cô hào hứng chia sẻ đã thưởng thức cà phê và bánh do fan chuẩn bị, không quên dành lời khen cho ẩm thực Việt Nam.

Bên cạnh đó, nữ thần tượng sinh năm 1995 còn khiến fan thích thú khi mở lớp "học tiếng Việt" ngay trên sân khấu. Cô nàng hào hứng thử sức với những câu trendy của giới trẻ như "Blinks Việt Nam mãi keo" hay "Blinks đỉnh chóp". Bên cạnh những màn giao lưu, Jisoo còn chiêu đãi fan loạt hit như Hugs and Kisses, Your Love, All Eyes On Me... Đặc biệt, cô nàng còn khiến khán giả vỡ òa khi bất ngờ spoil một phần vũ đạo từ ca khúc mới trong album sắp tới.

Việc chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi fan meeting châu Á cho thấy fan Việt có vị trí đặc biệt trong lòng Jisoo. Cô nàng cũng chia sẻ sự cảm kích trước tình cảm của Blinks Việt và khẳng định: "Đây không phải lần cuối của chúng mình. Mình sẽ nhớ tiếng hò reo của các bạn cho đến khi gặp lại nhau."