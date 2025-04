Đóng phim cùng Kim Soo Hyun, nữ diễn viên “Study Group” bị sang chấn tâm lý

HHT - Nữ diễn viên Han Ji Eun (Study Group) tiết lộ sau khi đóng “Real” cùng Kim Soo Hyun, cô đã rất thất vọng và mệt mỏi. Thậm chí, sau khi phim công chiếu, cô còn bị sang chấn tâm lý, phải mất một thời gian mới có thể vượt qua.

Mới đây, một đoạn phỏng vấn cũ của nữ diễn viên Han Ji Eun được netizen Hàn Quốc tìm lại đã gây xôn xao, đặc biệt trong bối cảnh Kim Soo Hyun vướng vào ồn ào ép Sulli đóng cảnh nóng trong Real (2017). Gần đây, Han Ji Eun được biết đến với vai cô người yêu nhà tài phiệt của Lee Min Ho trong When The Stars Gossip, cô giáo phụ trách nhóm học tập trong Study Group.

Phim điện ảnh Real do Kim Soo Hyun đóng chính, công chiếu vào năm 2017, nữ chính do Sulli đảm nhận. Ngoài ra, Real còn có dàn sao nữ nổi tiếng xuất hiện với vai cameo (khách mời) như IU, Suzy, So Hee… Họ chỉ được lên hình có vài giây ngắn ngủi, thậm chí nếu không được kể khán giả cũng không nhận ra họ có xuất hiện trong phim. Riêng Han Ji Eun đảm nhận vai nữ phụ, cô có cảnh khỏa thân và cảnh nóng táo bạo với Kim Soo Hyun trong phim.

Đoạn phỏng vấn của Han Ji Eun về quá trình đóng Real đã được thực hiện vào năm 2018, nhưng nay mới được chú ý và thảo luận sôi nổi. Han Ji Eun tiết lộ rằng ban đầu cô đã có nhiều lo lắng và do dự, bởi trong phim có yêu cầu cảnh khỏa thân. Việc thiếu thông tin rõ ràng về dự án càng làm cô thêm không chắc chắn. Tuy nhiên, khi biết rằng Kim Soo Hyun đã ký hợp đồng đóng vai nam chính, cô tin rằng bộ phim sẽ có giá trị và quyết định đi thử vai.

Han Ji Eun đã vượt qua 4300 ứng viên để được nhận vai trong Real. Cô bày tỏ lòng tự hào khi được chọn cho dự án này, vì cảm thấy như được công nhận tài năng và sự tận tụy trong nghề diễn. Tuy nhiên, sau đó Han Ji Eun đã miêu tả trải nghiệm làm việc trong quá trình đóng Real là bực bội và mệt mỏi về mặt cảm xúc.

Nữ diễn viên giải thích trong phim cô có nhiều cảnh nóng “nặng đô” và cảnh dùng ma túy, chúng khiến hình ảnh cô dễ bị tổn thương trên màn ảnh. Tuy nhiên, mặc dù vai diễn rất phức tạp, cô đã không nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ sản xuất. Han Ji Eun kể lại cô có rất ít cơ hội để thảo luận về nhân vật của mình, khiến cô cảm thấy không được hỗ trợ.

Đến khi Real được phát hành, Han Ji Eun càng cảm thấy thất vọng khi nhận ra rằng phần lớn các cảnh diễn xuất của cô đã bị cắt bỏ, chỉ có những cảnh nóng mới được đưa vào bản phim cuối cùng. Han Ji Eun thừa nhận rằng mặc dù cô cố gắng không hối hận về quyết định tham gia Real, nhưng trải nghiệm này khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Thậm chí, Han Ji Eun còn bị sang chấn tâm lý và phải mất một thời gian mới vượt qua được.

Khi công chiếu vào năm 2017, Real không những thất bại nặng nề tại phòng vé mà còn bị khán giả Hàn chê thậm tệ về nội dung khó hiểu, lạm dụng cảnh nóng một cách thô thiển, trở thành một trong những phim thảm họa nhất năm. Nhưng nay, với đoạn phỏng vấn cũ của Han Ji Eun, netizen Hàn bày tỏ lo ngại về những gì thực sự diễn ra đằng sau hậu trường của phim này.

Gần đây, anh trai của cố nghệ sĩ Sulli cũng công khai lên án Kim Soo Hyun và Lee Sarang - đạo diễn của Real - vì đã ép buộc Sulli khỏa thân và đóng cảnh nóng trong phim. Theo đó, anh trai Sulli yêu cầu phía Kim Soo Hyun giải thích về việc tại sao diễn viên đóng thế cảnh nóng có mặt ở phim trường nhưng phía đoàn phim lại tuyên bố vắng mặt. Thậm chí, anh trai Sulli còn cho biết cảnh nóng vốn không có trong kịch bản ban đầu của phim.

Gia đình Sulli tiết lộ sau khi tham gia đóng Real, Sulli đã bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng, tâm sự rằng không bao giờ đóng phim nữa. Khi phim công chiếu, Sulli phải hứng chịu nhiều chỉ trích rằng chỉ biết khoe thân chứ không biết diễn xuất. Trả lời những chất vấn của anh trai Sulli, công ty Gold Medalist cho biết họ đang “xác minh” vụ việc.