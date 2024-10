Jiyeon hội ngộ các thành viên T-ara, bật khóc ở fan meeting hậu xác nhận ly hôn

HHT - 2NE1 đã thực hiện thành công 3 buổi hòa nhạc mở màn cho tour diễn "Welcome Back", tại Seoul (Hàn Quốc) nhằm kỷ niệm 15 năm ra mắt. Bên cạnh những màn trình diễn đầy nhiệt huyết và cảm xúc, đêm diễn còn gây chú ý vì sự xuất hiện của dàn sao đình đám của làng giải trí Hàn Quốc ở khu vực khán đài.

HHT - "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) tập 5 bước vào vụ án mới. Không khí căng thẳng về cuối phim, cùng những cú twist bất ngờ đã đưa rating real-time (thời gian thực) bùng nổ.

HHT - Trái ngược với hình tượng mạnh mẽ, kiêu kỳ trên sân khấu, nét giản dị, dịu dàng, ngọt ngào của Jennie (BLACKPINK) trong show thực tế "My Name Is Gabriel" hiện đang được cộng đồng mạng "truyền tay" vì đẹp như những thước phim.