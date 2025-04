J.K. Rowling kiện hãng Warner Bros vì không hài lòng với “Harry Potter” bản mới?

HHT - Thông tin nhà văn J.K. Rowling kiện hãng Warner Bros. vì không hài lòng với bản phim mới của “Harry Potter” lan truyền khắp MXH. Thực hư thế nào?

Trên X (Twitter trước đây), tin đồn về việc nhà văn J.K. Rowling khởi kiện hãng Warner Bros. gây chú ý và lan rộng. Theo tin đồn, J.K. Rowling không hài lòng với cách tiếp cận của hãng phim với bản phim truyền hình của Harry Potter, cụ thể là cách tuyển diễn viên đa dạng về sắc tộc và màu da.

Gần đây, Harry Potter phiên bản series đã công bố 6 diễn viên chính thức đầu tiên. Trong số đó, việc nam diễn viên Paapa Essiedu đảm nhận vai Giáo sư Severus Snape là gây tranh cãi nhiều nhất. Các ý kiến phản đối cho rằng không chỉ vì Paapa Essiedu là nam diễn viên da màu mà còn bởi vì anh không có “thần thái” theo như miêu tả về nhân vật Snape trong tiểu thuyết.

Tin đồn nói rằng J.K. Rowling phản đối những thay đổi của hãng Warner Bros. và có thể sẽ thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ sự chuyển thể “trung thành” các nhân vật của mình. Tuy nhiên, không có bằng chứng hoặc xác nhận chính thức nào cho thấy J.K. Rowling đang kiện hãng Warner Bros.. Quá trình tuyển diễn viên cho Harry Potter bản truyền hình vẫn đang diễn ra, và hãng tiếp tục cam kết đại diện toàn diện hơn cho Vũ trụ Harry Potter.

Thực tế, theo một số thông tin đã công bố trước đó, nhà văn J.K. Rowling là một phần của quá trình tuyển chọn cho đội ngũ sáng tạo của Harry Potter bản truyền hình. Một số fan còn nhắc lại rằng trước đây J.K. Rowling đã bày tỏ sự đồng ý với việc tuyển diễn viên đa dạng. Trong vở kịch Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa, nữ diễn viên đảm nhận vai Hermione Granger là một nữ diễn viên da màu. J.K. Rowling công khai ủng hộ và nói rằng chủng tộc của Hermione không bao giờ được nêu rõ trong sách, và bà “yêu Hermione da màu”.

Trong khi đó, mới đây, nam diễn viên Pedro Pascal (vai Joel trong The Last Of Us) đã chỉ trích J.K. Rowling, gọi nhà văn là “kẻ thua cuộc đáng khinh” khi bà có những bình luận mới trên MXH bày tỏ quan điểm chống lại người chuyển giới. Từ lâu Pedro Pascal đã là người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Em gái của anh đã công khai là phụ nữ chuyển giới vào năm 2021.

Nữ diễn viên Nicola Coughlan (vai Penelope Featherington trong Bridgerton) cũng bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm và hành động của J.K. Rowling về người chuyển giới. Cô thể hiện thái độ bằng cách “sẽ không chạm vào” loạt phim Harry Potter mới dù là bằng “một cây sào dài 10 feet”.

Nicola Coughlan cho biết cô thấy “hoàn toàn kinh hoàng” trước phán quyết của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh, khi người chuyển giới là một cộng đồng vốn đã bị thiệt thòi nay lại tiếp tục bị tấn công bởi luật pháp, cũng như thấy “ghê tởm” khi mọi người ăn mừng điều đó.

Đồng thời, “Lady Whistledown” cũng quyên góp hơn 10 ngàn bảng Anh (132 ngàn đôla) cho tổ chức Not A Phase - một tổ chức từ thiện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người chuyển giới ở Anh.

Cụ thể, vào tuần trước, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt rằng định nghĩa pháp lý “phụ nữ” chỉ áp dụng cho người sinh ra với giới tính sinh học nữ. Theo đó, người chuyển giới sẽ không được tiếp cận các dịch vụ dành cho phụ nữ như nhà vệ sinh công cộng, khoa bệnh viện, thể thao… Nhà văn J.K. Rowling đã ăn mừng phán quyết này bằng cách đăng một bức ảnh trong đó bà đang cầm một ly rượu và hút xì gà. Bà viết: “Tôi thích khi kế hoạch thành công”.

Trước đó nữa, vì những quan điểm khác biệt về người chuyển giới mà mối quan hệ giữa J.K. Rowling và một số diễn viên của Harry Potter bản điện ảnh - đặc biệt là Daniel Radcliffe (vai Harry Potter) và Emma Watson (vai Hermione Granger) - rạn nứt, thậm chí khó cứu vãn. J.K. Rowling đã nói sẽ “không tha thứ” cho Daniel và Emma vì những phát ngôn bất đồng với cô về người chuyển giới.