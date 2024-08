Joe Locke (Heartstopper): Có những ngày không muốn đóng vai đồng tính nữa

HHT - Những ngày sắp tới, màn ảnh nhỏ sẽ tràn ngập Joe Locke với “Agatha All Along” lên sóng vào tháng 9, mùa 3 “Heartstopper” trở lại trong tháng 10. Và anh chàng thổ lộ rằng có những ngày mình không muốn đóng vai đồng tính nữa.

Những ngày sắp tới, fan của Joe Locke sẽ vô cùng hào hứng bởi ngôi sao mới này trở lại màn ảnh nhỏ với hai dự án lớn. Vào ngày 3/10, Joe Locke sẽ trở lại với vai Charlie Spring trong Heartstopper (Trái Tim Ngừng Nhịp) mùa 3.

Đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng, với mùa 1 lên sóng vào năm 2022 và mùa 2 công chiếu trong năm 2023. Bộ phim xoay quanh đề tài LGBTQ+ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, cùng diễn xuất tự nhiên của Joe Locke và dàn diễn viên trẻ được đông đảo khán giả yêu thích và các nhà phê bình khen ngợi.

Theo như một số thông tin đã tiết lộ trước đó, trong Heartstopper 3, Charlie sẽ đối mặt với chứng rối loạn ăn uống của mình - đó là dư âm từ việc trước đây cậu bị bắt nạt ở trường.

Ở mùa này, Joe Locke sẽ có cơ hội đào sâu hơn vào “nơi tăm tối” của Charlie và tin rằng cậu ấy sẽ tìm được đường quay trở lại. Được biết, Netflix đã gia hạn mùa thứ 4 cho Heartstopper và Alice Oseman - tác giả bộ truyện tranh gốc xác nhận rằng mùa 4 cũng là mùa cuối cùng của loạt phim này.

Trước khi gặp lại Charlie Spring, các fan của Joe Locke sẽ được gặp anh chàng trong tháng 9/2024, với Agatha All Along - loạt phim được xem là ngoại truyện của series WandaVision, với nhân vật trung tâm là Agatha Harkeness - ả phù thủy quyền năng từng là kẻ thù của Scarlet Witch. Joe Locke tham gia một vai phụ trong phim, một phù thủy trong “đội ngũ” phù thủy mà Agatha tập hợp được, một nhân vật được giới thiệu là siêu anh hùng đồng tính trong vũ trụ Marvel.

Khi được hỏi cụ thể hơn về nhân vật mình đảm nhận trong Agatha All Along, Joe Locke bật mí đó là một nhân vật đồng tính có tên là “Teen” (Thiếu niên). Được biết, một số nhân vật khác trong phim cũng được đặt tên tương tự, như “Middle-aged” (Trung niên) hay “Elderly” (Cao tuổi).

Một số giả thuyết đặt ra rằng “Teen” chính là Wiccan - đứa con trai của Wanda Maximoff, trong WandaVision vẫn là một đứa trẻ nhưng rất có thể sang Agatha All Along đã trưởng thành. Tuy nhiên, một số lại cho rằng giả thuyết ấy khó xảy ra, và dĩ nhiên Marvel không có bình luận gì về giả thuyết này.

Vai diễn trong Agatha All Along là vai diễn thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Joe Locke. Có thể nói nó là một mốc son mà nhiều diễn viên cùng thế hệ với anh mong muốn. Joe cho biết mình rất hào hứng và biết ơn với các vai diễn trong Heartstopper, Agatha All Along nhưng đồng thời anh cũng thành thật thú nhận mình cảm thấy lo ngại việc sẽ bị đóng khung trong những vai diễn đồng tính tương tự nhau.

Joe Locke tiết lộ rằng mình đã nhận được rất nhiều lời mời thử vai cho các nhân vật LGBTQ+. Anh chàng “tâm sự” trong một phỏng vấn với Variety rằng: “Có những ngày tôi không bao giờ muốn đóng vai đồng tính nữa”. Bởi Joe muốn chứng minh sự đa dạng của mình với khán giả, đặc biệt là khi anh chàng muốn tiếp tục theo nghiệp diễn xuất.

Điều này hoàn toàn được các fan đồng tình bởi tài năng và tính đa chiều của một diễn viên không nên bị nghi ngờ và xem nhẹ vì một vai diễn nổi trội nào đó gắn chặt vào sự nghiệp của họ.