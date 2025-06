JustaTee bị hội Anh Trai "bóc": Ưu ái Em Xinh, còn anh em thì toàn "ngủ quên"

HHT - JustaTee vừa tái xuất V-Pop với MV mới đã bị hội Anh Trai "Say Hi" đồng loạt "bóc phốt" vì tội… "thiên vị" đối với dàn Em Xinh.

Sau thời gian dài lui về hậu trường với vai trò Giám đốc âm nhạc cho Anh Trai "Say Hi" và Em Xinh "Say Hi", JustaTee chính thức trở lại đường đua V-Pop với MV Bông Hoa Nhài - đánh dấu sự tái ngộ cùng Phương Ly, cái tên từng cùng anh tạo nên nhiều bản hit triệu view.

Bị đồng nghiệp "kể xấu", JustaTee nhanh chóng để lại bình luận "đính chính", kêu gọi anh em “bình tĩnh”, đồng thời khơi gợi lại những kỷ niệm đẹp thời cùng nhau làm nhạc: “Đừng làm thế các em, những kỷ niệm đẹp vẫn còn le lói đâu đó" và đăng bài đòi công bằng.

Trước đó khi JustaTee ra mắt MV, Anh Tú Atus đã "khai nòng" cho "đại hội bóc phốt" khi trong một bài đăng trên mạng xã hội, anh tỏ ra khó hiểu vì JustaTee tích cực “vác đàn đi quay hình” cho Em xinh, còn với Anh trai thì chỉ toàn... nằm ngủ.

Ngay sau đó, loạt nghệ sĩ từng tham gia chương trình như Song Luân, Đức Phúc, NEGAV, HURRYKNG... nhanh chóng để lại bình luận xác nhận, biến bài đăng thành một "đại hội bóc phốt" đúng nghĩa.

NEGAV kể rằng JustaTee từng "bắt" mình thu âm bằng điện thoại vì anh lười mở máy. Trong khi đó, HURRYKNG cho biết mình từng phải chờ từ chiều đến tối chỉ để thu âm một đoạn nhạc đúng 5 phút chỉ vì đàn anh bận... ngủ.

JustaTee tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, là một trong những nghệ sĩ đưa R&B và Hip-Hop vào thị trường nhạc Việt từ những năm 2010. Với chất nhạc riêng biệt, kỹ năng sản xuất và gu thẩm mỹ âm nhạc hiện đại, JustaTee đã ghi dấu ấn qua loạt ca khúc đình đám như Forever Alone, Thằng Điên, Mặt Trời Của Em, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều,...