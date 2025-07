Kai Đinh "báo hỷ" bằng tâm thư ngọt ngào, mời AMEE hát trong đám cưới

HHT - Sau bản hit dành cho đám cưới của Salim và Hải Long, Kai Đinh tung bản nhạc đám cưới của chính mình có tên "từ 1 thành 2" với sự góp giọng của AMEE.

Ca khúc mang màu sắc ngọt ngào, lãng mạn, được Kai Đinh viết dành riêng cho bạn đời, cũng thay lời thông báo của Kai Đinh về sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 6/7. Hình ảnh trong MV cũng là những khoảnh khắc từ buổi chụp ảnh của cặp đôi, cho thấy niềm hạnh phúc trước sự kiện trọng đại. Bài hát được Kai Đinh sáng tác với lời ca chân thành và đơn giản như một bức thư tình, đặt trọn tâm tư dành cho nửa kia của mình.

Cô em gái thân thiết AMEE là người được Kai Đinh ngỏ lời mời cùng song ca sáng tác đặc biệt này.

Nói về màn góp giọng của AMEE, Kai Đinh chia sẻ: “Nếu mọi người có quan sát hành trình âm nhạc của Kai Đinh, hẳn là mọi người sẽ thấy sự kết hợp này khá quen thuộc. AMEE là một người em gái thân thiết cả trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống của Kai. Chất giọng và sự trong trẻo của AMEE rất phù hợp với một bài hát thể hiện tình yêu thuần khiết và tươi sáng này. Hơn nữa, trong "dự án cuộc đời" của Kai, chắc chắn không thể thiếu đi những người thân và bạn bè đã cùng kề vai sát cánh với mình".

Trong "từ 1 thành 2", Kai Đinh dịu dàng miêu tả “tình yêu của đời mình” qua những câu hát khiến người nghe không khỏi mỉm cười vì độ đáng yêu. Nam nhạc sĩ tâm sự, anh cảm thấy may mắn khi vừa được sống trong âm nhạc, vừa tận hưởng một tình yêu trọn vẹn: “Để tìm được một người mà chỉ riêng sự hiện diện của người đó đã mang lại bình yên và sự an toàn cho trái tim mình, thật sự không phải là điều dễ dàng. Kai nghĩ mình là một người cực kỳ may mắn”.