Karik đăng dòng trạng thái ẩn ý về Rap Việt, hủy theo dõi giám khảo Thái VG

HHT - Karik gây tò mò với dòng trạng thái ẩn ý "không phục" tại Rap Việt mùa 4, tuy nhiên netizen đang đặt ra hai trường hợp vì tình huống này "quen quen".

Tối 27/10, Karik bất ngờ chia sẻ tấm ảnh chụp chung cùng 2 người bạn thân tại Rap Việt là JustaTee và Suboi trên nền trắng đen. Cùng với đó, dòng trạng thái ẩn ý "everything will change, except for what is captured within the frame" (tạm dịch: Mọi thứ sẽ thay đổi, ngoại trừ những thứ trong bức hình này) nhanh chóng trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao.

Giữa lúc dân tình đang hoang mang với bài đăng trên thì các "thám tử mạng" còn "soi" được nam rapper đã có động thái hủy theo dõi tài khoản Instagram của giám khảo Thái VG.

Trước đó, Karik vẫn chưa nhấn theo dõi JustaTee và Suboi trên MXH này.

Cư dân mạng hiện đang đưa ra nhiều giả thuyết cho tình huống bất ngờ trên. Một bài thảo luận trên mạng xã hội Threads thu hút hơn 13K lượt xem khi đặt nghi vấn cả team Karik bị loại sau Bán kết.

"27/10 là ngày quay vòng 3 của team Karik, không biết có gì xảy ra hay không nhưng HLV Karik bất ngờ đăng tải Story đầy ẩn ý trong đêm" - chủ tài khoản chia sẻ.

Nhiều ý kiến khác bổ sung thêm rằng Mason Nguyễn - thí sinh nhận được 4 chọn và sở hữu Nón vàng ở vòng Chinh phục - đã bị loại và không được ai cứu nên Karik đã giận dỗi (?!).

Ngoài ra, từ việc hủy theo dõi BGK cuộc thi, có khán giả suy đoán Karik "không phục" với kết quả: "Mình nghĩ rằng Karik bất đồng quan điểm với quyết định của giám khảo khi những người xứng đáng thì không được vào, còn những người không làm tốt thì cho vào vòng tiếp".

Tuy nhiên, một số fan cứng của Rap Việt qua các mùa cho biết không còn lạ gì với "tiểu phẩm sáng nắng chiều mưa" của Karik. Bởi ở Rap Việt mùa 3, thái độ của Karik trong đêm Chung kết 2 - trao giải từng gây chú ý, dấy lên tin đồn nam rapper bất mãn với kết quả từ chương trình.

Dẫu vậy, sau khi tiếp nhận nhiều phản hồi trái chiều, phía ê-kíp đã cho biết Karik thời điểm đó đang gặp vấn đề sức khỏe và phải ra về sớm.