Kè biển Hội An đẹp mê đắm: Lên đồ check-in ngay những khung hình cực "chill"

HHT - Khởi động cho những điểm check-in hot hit mùa Hè này, kè biển Hội An “lọt vào mắt xanh” của nhiều Gen Z bởi vẻ đẹp hoang sơ nhưng vô cùng thơ mộng.

Nằm cách phố cổ Hội An 8 km, kè biển Hội An (thuộc biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) được nhiều Gen Z tìm kiếm “in-tư” để đến check-in, chụp ảnh bởi mê đắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng vô cùng thơ mộng này. Không gian nơi đây không ồn ào, náo nhiệt, tạo cảm giác được "chữa lành", hòa mình vào thiên nhiên khi ghé thăm.

Được biết, kè biển Hội An được xây dựng nhằm bảo vệ bờ biển trước tình trạng xâm thực và sạt lở đất do sóng biển. Ngoài hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ và khôi phục bờ biển Hội An thì phong cảnh hữu tình tại nơi đây cũng nhận được sự chú ý của nhiều netizen.

Với background phía trên là trời xanh mây trắng cùng những tia nắng vàng phản chiếu xuống mặt biển trong vắt và những lớp rêu xanh trên kè thì chụp ảnh “sống ảo”, check-in dường như là những hoạt động không thể thiếu của các Gen Z khi ghé thăm nơi đây. Ngoài ra, trải nghiệm “săn” bình minh và hoàng hôn tại nơi đây cũng khiến nhiều netizen mê mẩn.

Chỉ cần tìm kiếm kè biển Hội An trên Google Map và đi theo hướng dẫn, du khách đã có thể dễ dàng tìm tới góc check-in xinh lung linh này. Tuy nhiên, khi đến chụp ảnh tại kè biển Hội An, du khách cũng cần chú ý an toàn vì bờ kè khá nhiều rêu xanh trơn trượt.

Đi dạo dọc kè biển Hội An, ngắm nhìn từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, lắng nghe âm thanh rì rào như lời thì thầm của biển, phóng tầm mắt ra xa, cảm nhận vẻ đẹp bất tận của đại dương xanh thẳm trong những ngày đầu hè thì còn gì bằng!