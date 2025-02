Gợi ý loạt địa điểm giới trẻ "đu trend Đại Lý", lưu ý gì để đảm bảo an toàn?

HHT - Để có những hình ảnh, video viral, nhiều bạn trẻ khi chưa có điều kiện tới Đại Lý (Trung Quốc) đã đến Vũng Tàu, Đà Lạt hay Quy Nhơn ngay tại Việt Nam để "đu trend".

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video, hình ảnh check-in ở một con dốc trên đại lộ Thương Nhĩ (thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với vị trí từ trên cao, có tầm nhìn bao quát đô thị bên dưới - đây là một trong những cung đường đẹp nhất Đại Lý.

Chụp ảnh tại con dốc, du khách có thể bắt trọn hình ảnh cung đường tấp nập xe cộ, phía xa là hồ nước trong xanh và núi non hùng vĩ. Video sử dụng giai điệu trong ca khúc Sick Enough to Die do MC Mong (Hàn Quốc) trình bày, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Trào lưu này hiện đã nhanh chóng lan tỏa đến Việt Nam, giới trẻ tìm đến những cung đường đẹp tại Quy Nhơn (Bình Định), Vũng Tàu, Đà Lạt để "đu trend", chụp ảnh, quay clip "check-in".

Con dốc Sương Nguyệt Anh tại Đà Lạt

Con dốc Sương Nguyệt Anh, phường 9, TP Đà Lạt cũng không kém phần thơ mộng và lãng mạn, từ con dốc này, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp, đặc biệt là hồ Xuân Hương nổi tiếng của thành phố ngàn hoa.

Dốc Sương Nguyệt Anh mang đến tầm nhìn ấn tượng với con đường tấp nập xe cộ qua lại. Từ con dốc này, netizen có thể sở hữu ngay khung ảnh “đắt giá” với tầm nhìn hướng về phía con đường thơ mộng cạnh hồ Xuân Hương và cả công trình nụ hoa Atiso khổng lồ đặc trưng của xứ sở sương mù tại quảng trường Lâm Viên. Nhiều bạn chia sẻ rằng nơi đây là địa điểm đón bình minh và ngắm hoàng hôn đẹp nhất nhì Đà Lạt, không thể bỏ lỡ khi đến thành phố ngàn hoa.

Con dốc đường Thùy Vân tại Vũng Tàu

Con dốc này nằm trên đường Thùy Vân, cạnh bên Mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu (còn được người dân địa phương gọi là dốc Con Rồng hay dốc Bãi Sau). Đứng trên đỉnh dốc, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn bao quát vẻ sầm uất của khu vực Bãi Sau từ trên cao.

Thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh, quay video ở đây là từ 17h đến tối, khi khung cảnh và ánh sáng có sự thay đổi rõ rệt từ sáng đến tối và cả lúc thành phố lên đèn tạo hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp.

Con đường dốc tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định)

Cách trung tâm TP Quy Nhơn gần 20km, Nhơn Hải một trong số ít làng chài lâu đời mang vẻ đẹp bình yên được du khách tìm đến "check-in" mỗi khi đến Quy Nhơn. Nơi đây, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Hòn Khô, dãy thành cổ nằm trong lòng biển hiện lên khi thủy triều rút xuống hoặc mùa biển cạn, “cánh đồng vàng” rong mơ hay bãi rêu xanh Nhơn Hải mỗi khi vào mùa…

Để tới xã Nhơn Hải chỉ có một tuyến đường độc đạo. Những ngày gần đây, rất đông các bạn trẻ đổ về tuyến đường này, đoạn đổ xuống dốc để chụp ảnh check-in, quay video. Tuy nhiên, tuyến đường này có độ dốc khá cao, nơi đây có mật độ giao thông khá dày.

Cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn giao thông? Theo lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định), các bạn trẻ chủ yếu đến từ các địa phương khác trong tỉnh, tràn ra giữa đường để chụp ảnh, quay phim gây mất an toàn giao thông. Trước tình hình này, lãnh đạo xã Nhơn Hải đã chỉ đạo lực lượng công an và trật tự tăng cường tuần tra, nhắc nhở các bạn trẻ. Cán bộ phòng Văn hóa Thông tin TP Vũng Tàu cho biết, khi đến địa bàn này để ngắm cảnh, chụp ảnh, du khách cần chú ý đỗ xe đúng nơi quy định, di chuyển trên vỉa hè, tránh cản trở và gây mất an toàn giao thông.