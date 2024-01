Kẻ Trộm Mặt Trăng 4: Điệp viên Gru và dàn Minions có còn đủ sức "cá kiếm" tỷ đô?

HHT - Sau thành công tỷ đô của phần 3, mới đây hãng Illumination đã phát hành đoạn giới thiệu cho phần mới của "Despicable Me". Phim kể về cuộc sống của "siêu ác nhân" Gru sau khi hoàn lương,và đương nhiên biệt đội nhí nhố Minions cũng không thể nào vắng mặt.

Tiếp nối những sự kiện trong phần ba Despicable Me (2017), giờ đây Gru (Steve Carrell lồng tiếng) đã hoàn lương, hạn chế tham gia các hoạt động phi pháp. Ngoài vợ Lucy Wilde và các cô con gái nuôi Margo, Edith, Agnes, giờ đây gia đình Gru còn đón thêm thành viên mới là nhóc tì Gru Junior - con trai đầu lòng của anh.

Dù thừa hưởng ngoại hình y đúc cha mình, nhưng cậu nhóc Junior lại có vẻ không mấy thân thiệt với Gru. Junior luôn bám dính lấy mẹ và hay tỏ thái độ cáu kỉnh khi ở gần cha Gru. Điều này cũng không phải là vấn đề gì lớn với người từng là "ông trùm" của giới tội phạm như Gru, anh vẫn khá tận hưởng cuộc sống yên bình của mình bên gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, sự an toàn của gia đình Gru nhanh chóng bị đe dọa khi kẻ thù cũ của anh là Maxime Le Mal (Will Ferrell lồng tiếng) giờ đây đã trốn khỏi nhà tù, hắn lên kế hoạch trả thù và thanh toán nợ cũ với Gru. Đồng hành với Maxime còn có người yêu Valentina của gã. Do đó, Gru buộc phải đứng lên đối mặt với kẻ thù để bảo vệ gia đình và các Minions.

Tương tự những dự án trước, phần mới của thương hiệu Despicable Mechắc chắn không thể thiếu sự xuất hiện của các quả chuối vàng Minions. Từ tạo hình quen thuộc, người hâm mộ dự đoán các Minions xuất hiện trong dự án lần này vẫn là Kevin, Stuart, và Bob. Các cậu chàng giúp "boss" Gru từ việc trông trẻ đến việc góp sức chống lại các thế lực phản diện xấu xa.

Despicable Me (Kẻ Trộm Mặt Trăng) phát hành năm 2010, các phần phim xoay quanh câu chuyện của "ác nhân" của Gru và những trợ thủ Minion đang tập làm "người xấu". Các phần phim thuộc thương hiệu Kẻ Trộm Mặt Trăng đều được đón nhận nhiệt tình trên màn ảnh rộng, điển hình như Despicable Me 3 từng đạt hơn một tỷ USD phòng vé toàn cầu, trở thành một trong những phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, năm nayDespicable Me 4 lại ra mắt trùng thời điểm với phần hai của Inside Out - một trong những tựa phim hoạt hình danh tiếng không kém của Disney. Đây sẽ là một bài toán khó cho cả hai hãng phim, và ta chưa biết được ai là chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua phòng vé phim hoạt hình năm này.

Despicable Me 4 do Chris Renaud và Patrick Delage đạo diễn, dự kiến trình làng các rạp trên toàn thê giới vào ngày 3/7/2024.