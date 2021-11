Khả Ngân (11 Tháng 5 Ngày) khoe ảnh mới kèm theo từ khóa ẩn ý khiến khán giả tò mò

HHT - Sau khi rời Hà Nội, Khả Ngân đã hé lộ bộ ảnh đầu tiên. Bài đăng của nữ chính phim “11 Tháng 5 Ngày” còn có cụm từ đầy ẩn ý khiến khán giả đoán già đoán non.

Sau thời gian dài ở lại Hà Nội dù đã quay xong phim 11 Tháng 5 Ngày, cuối cùng Khả Ngân đã bay về TP.HCM. Ngay khi mới về nhà, nữ diễn viên đã có bức tâm thư dài xin lỗi người hâm mộ. Cô úp mở rằng những ngày qua, đã có một số chuyện xảy ra vì tình cảm mà khán giả dành cho nữ diễn viên quá lớn và cũng vì cô muốn bảo vệ những người mình thương yêu. Bởi thế, Khả Ngân xin lỗi và mong được bỏ qua nếu khiến ai đó phiền lòng.

Mới đây, nữ diễn viên đã tung loạt hình mới vô cùng xinh tươi rạng rỡ. Tuy không diện đồ quá cầu kỳ, bối cảnh chỉ là một góc cầu thang nhưng Khả Ngân vẫn nhận về vô số lời khen.

Nhìn nữ diễn viên rất tươi tắn, tràn đầy sức sống khiến khán giả rất mừng là sau nhiều biến cố, Khả Ngân vẫn giữ được sức khỏe và tinh thần ổn định. So với thời điểm cách đây gần nửa năm, khi Khả Ngân phải nhập viện vì sốt cao thì bây giờ cô đã khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Nàng Tuệ Nhi của 11 Tháng 5 Ngày còn đăng kèm chú thích đầy ẩn ý “My internet is 4G. But my heart is 4U” (Mạng của em là 4G nhưng trái tim em là 4U) khiến nhiều khán giả thắc mắc U mà Khả Ngân đang nhắc tới là ai.

Sau khi cả Khả Ngân và Thanh Sơn đều khẳng định hai người chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, không hề có chuyện "phim giả tình thật" hay bí mật hẹn hò thì cặp đôi chính của 11 Tháng 5 Ngày cũng không còn tương tác nhiều với nhau như trước. Có lẽ sau khi phim kết thúc, hai người đã quyết định hạn chế giao lưu trò chuyện công khai trên mạng xã hội để tránh tin đồn bùng nổ.