Khán giả bức xúc vì 6 ca khúc trong Anh Trai Say Hi tập 10 bị "leak" trong đêm

HHT - Số đông khán giả đang rất bức xúc trước việc 6 ca khúc được cho là sẽ lên sóng trong tập 10 Anh Trai "Say Hi" bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Tối 17/8, Anh Trai "Say Hi" lên sóng tập 9, hé lộ đội hình 4 đội trưởng mới cùng 8 bản demo beat và ca khúc sắp trình diễn. Tuy nhiên, ngay trong đêm, nhiều người dùng TikTok tỏ ra bất ngờ khi gõ từ khóa "anh trai say hi" thì nhận được kết quả là danh sách âm thanh 6 bản audio gắn kèm tên của các "anh trai" trong nhóm vừa thành lập.

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Threads, nhận về lượt thảo luận khủng.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là các tiết mục được lên sóng trong tập 10. Trong đó, "phát súng" đầu tiên là ca khúc Walk, đi kèm tên của các thành viên team HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Negav, Pháp Kiều, Isaac. Tiếp đến, lần lượt các đoạn cut như Sau Đêm Nay, Anh Trai Nước Việt - team Erik, SOS, Chân Thành - team Rhyder được cộng đồng mạng đăng lại.

Đáng nói, cùng với "hint" được BTC tiết lộ trong tối qua, "Leaking tập 10 sẽ có 1 bài hát về Mẹ, cất tiếng vào đúng Lễ Vu Lan" thì trùng hợp team Anh Tú Atus cũng xuất hiện trên thanh tìm kiếm với tiết mục Bao Lời Con Chưa Nói (đoạn leak hé lộ câu hò quen thuộc "Ví dầu cầu ván đóng đinh...").

Hiện tại, khán giả đang tỏ ra bức xúc, chỉ trích về cách làm việc của ê-kíp. Nhiều bình luận kêu gọi ê-kíp gỡ các ca khúc trước khi các "anh trai" chính thức trình diễn: "Cứ leak hết ra mất hết sự kịch tính của chương trình, phải chăng là chiêu trò truyền thông", "Từ lúc bắt đầu chương trình tới giờ chương trình rất hay mắc lỗi leak trên các trang. Lỗi 1 - 2 lần còn hoan hỉ bỏ qua được chứ lỗi gì mà lỗi quài. Nguyên bộ phận mà không ai kiểm tra nội dung video trước khi đăng".