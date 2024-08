Anh Trai Say Hi: GERDNANG đã "căng", nhóm Dương Domic gây xúc động

HHT - Anh Trai Say Hi chiếm sóng 2 ngày cuối tuần khi công chiếu liên tiếp tập 9 và tập 10 - live stage 4. Các tiết mục đều đang thu hút sự quan tâm, bàn luận lớn từ khán giả.

GERDNANG bật chế độ "hỗn"

Lần đầu tiên tổ đội GERDNANG (HIEUTHUHAI - Negav - HURRYKNG) được đứng cùng nhau trên sân khấu Anh Trai Say Hi đã khiến netizen không khỏi chờ đợi.

Với ca khúc WALK, GERDNANG và các "anh trai" Isaac, Pháp Kiều mang đến một live-stage đậm chất Hip Hop, bộc lộ khía cạnh khác đầy gai góc, "máu chiến".

Tuy công chiếu kết thúc chưa lâu, các verse rap của GERDNANG trong WALK đã nhận được sự quan tâm, bàn tán sôi nổi.

Khán giả tỏ ra thích thú khi Negav thể hiện "nhân cách" cực "sĩ" khi liên tục chiếm lĩnh Top Trending: "Làm fan của Negav chắc là mệt lắm, vì lúc nào cũng phải ngước mặt lên". Không thua kém "em út", HIEUTHUHAI cũng có màn đáp trả anti-fan cực "gắt" sau nghi vấn được ưu ái tại chương trình: "Còn mấy bé gọi anh là thái tử cũng đúng vì đằng nào anh cũng trở thành vua thôi".

WALK được đánh giá là một ca khúc đáp ứng được thị hiếu khán giả tại trường quay. Bầu không khí sôi động, máu lửa; giai điệu catchy, bắt tai và sự kết hợp đồng đều giữa các anh trai đã giúp tiết mục dẫn đầu bảng đấu A.

Bên cạnh đó, màu sắc mà team HURRYKNG lựa chọn thể hiện trên sân khấu cũng mang đến sự tương phản rõ nét so với các tiết mục khác, càng giúp WALK dễ dàng để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Team Atus chiến thắng ngoạn mục, Dương Domic là điểm sáng

Ở bảng đấu B, team Atus với ca khúc Bao Lời Con Chưa Nói, chấp bút bởi Dương Domic đã giành chiến thắng. Được đánh giá là nhân tố all-rounder của chương trình, nam ca sĩ Yêu Em Hai Lần tiếp tục toả sáng khi ngày càng "bung skill" gây bất ngờ: từ sản xuất, hát, rap, nhảy đến viết nhạc.

Bao Lời Con Chưa Nói lấy ý tưởng từ những tình cảm yêu thương khó thể cất thành lời của những người con với bố mẹ. Tiết mục tựa như một thước phim của ký ức khi dàn anh trai Anh Tú Atus, Dương Domic, Quang Trung, Song Luân, Anh Tú lần lượt bộc bạch những câu chuyện, đồ vật gắn liền với mẹ bằng âm nhạc và hình ảnh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Kim Xuân và lời hát ru quen thuộc "À ơi, ơi à/ Dí dầu cầu ván đóng đinh…" đã nhanh chóng "chạm" vào mạch cảm xúc khán giả. Phần trình diễn này nhận được nhiều lời khen ngợi bởi lyric có chiều sâu, âm nhạc và ý tưởng dàn dựng sân khấu giàu cảm xúc. Hầu hết khán giả đều cho rằng, chiến thắng lần này của team Anh Tú Atus là hoàn toàn thuyết phục.

Tổng thể live-stage 4 của Anh Trai Say Hi dự đoán sẽ tiếp tục khiến netizen "nói chuyện nhiều". Chủ đề sáng tác của dàn anh trai liên tục mở rộng, khi live-stage 4 còn có ca khúc về mẹ hay phần trình diễn Anh Trai Nước Việt (team Erik) hoành tráng, hào hùng, thể hiện sự tự hào, tôn vinh văn hoá - con người Việt Nam. Bên cạnh đó, các sân khấu dàn dựng ngày càng được đầu tư nhiều chất xám, góp phần cho thấy sự bứt phá và khả năng "say hi" nhiều lĩnh vực của dàn anh trai.