Khán giả nhận xét ra sao trước bộ ảnh Kỳ Duyên gửi dự thi Miss Universe 2024?

HHT - Ngay sau khi nhìn thấy bộ ảnh profile của Hoa hậu Kỳ Duyên trên trang chủ Miss Universe 2024, cộng đồng mạng đã đưa ra không ít nhận xét trái chiều.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên vừa tung ra bộ ảnh profile được thực hiện để gửi đến đấu trường nhan sắc Miss Universe 2024. Nàng hậu mặc bộ váy đính đá lấp lánh với những đường cắt xẻ táo bạo để khoe được hình thể đẹp, cùng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và thần thái sắc lạnh kiêu sa.

Nhìn tổng thể bộ ảnh, khán giả khen ngợi trang phục sang trọng, vóc dáng săn chắc của Kỳ Duyên không có gì để phàn nàn nhưng biểu cảm của nàng hậu lại chưa ổn lắm. Kỳ Duyên giữ nguyên gương mặt lạnh lùng trong các bức ảnh, nhưng vì thế mà netizen cho rằng nhìn cô thiếu sức hút.

Thậm chí netizen còn thắc mắc không biết ai là người đã chọn ra tấm ảnh chân dung làm ảnh profile chính thức cho Kỳ Duyên ở Miss Universe 2024. Bởi từ kiểu tóc đến biểu cảm của nàng hậu đều khá gượng gạo.

Trong đoạn giới thiệu bản thân, Kỳ Duyên khoe cô đang là nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe, đồng thời là chủ sở hữu của một thương hiệu thời trang. Cô nổi tiếng từ 10 năm trước khi giành vương miện một cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam và năm 2024, cô quay trở lại đấu trường sắc đẹp, giành chiến thắng lần nữa và đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2024.

Kỳ Duyên tự nhận cô quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và mong muốn truyền cảm hứng để mọi người cải thiện ngoại hình thông qua các bài tập đơn giản, giúp họ khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Cô sẽ mang đến thông điệp “Forgive yourself and never give up” (Tha thứ cho bản thân, không từ bỏ) để truyền tải câu chuyện của người phụ nữ Việt Nam trên sân khấu Miss Universe.