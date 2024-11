Khiết Đan là ai mà bị cư dân mạng phản ứng dữ dội những ngày qua?

HHT - Khiết Đan - TikToker 3,9 triệu người theo dõi trở thành tâm điểm tranh cãi những ngày qua sau sự cố "trao trùng giải" với Lê Tuấn Khang tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

Khiết Đan (tên thật là Nguyễn Hoài Bảo, sinh năm 2001) được biết đến nhiều nhất thông qua các nội dung trên TikTok. Nhà sáng tạo nội dung này sở hữu 3,9 triệu người theo dõi, ghi dấu ấn nhờ khả năng hóa thân, diễn xuất hài hước.

Khiết Đan từng có mối quan hệ tình cảm dài 4 năm với Thành Tất. Cả hai là diễn viên tự do xuất thân từ sân khấu kịch Minh Nhí. Bên cạnh đó, tên tuổi của Khiết Đan gắn liền cùng hội bạn thân cũng sở hữu hàng triệu lượt theo dõi như Tín Nguyễn, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ,... Nhóm bạn hỗ trợ nhau, tạo ra loạt series hút hàng chục triệu view trên TikTok.

Những ngày này, tên tuổi của Khiết Đan nhận được sự quan tâm lớn của công chúng do vướng vào ồn ào "1 giải cho 2 người" tại lễ vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2024. Cụ thể, tại hạng mục Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm (Entertainment Creator of the Year), Lê Tuấn Khang được xướng tên nhưng màn hình hiển thị hình ảnh của Khiết Đan. Sau đó cặp đôi khách mời và MC tiếp tục thông báo Khiết Đan đồng chiến thắng hạng mục này. Nhầm lẫn của ban tổ chức vô tình tạo ra tình huống khó xử giữa bộ đôi TikToker.

Sau sự kiện, Khiết Đan có chia sẻ "ghi điểm" với netizen: "Chiếc cúp này đại diện cho sự công nhận của mọi người dành cho tụi mình. Đây sẽ là động lực rất lớn để tụi mình cố gắng hoàn thiện tốt hơn mỗi ngày. Tụi mình cảm ơn và biết ơn. Không có sự yêu thương đón nhận của mọi người sẽ không có tụi mình của ngày hôm nay. Một ngày mới mang theo những hi vọng mới, cười tươi lên nhé."

Khiết Đan đăng tải ảnh chụp chung, tương tác thân thiết với Lê Tuấn Khang. Hành động của Khiết Đan nhận về nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, ít ngày sau, Khiết Đan cùng hội bạn thân đăng đoạn clip với nội dung gây tranh cãi. Nhóm bạn lặp lại câu thoại "có biết Khiết Đan là ai không" được cho là "cà khịa" Lê Tuấn Khang và dân mạng.

Cách hành xử bị cộng đồng mạng chê "kém duyên", nhận về phản ứng gay gắt từ netizen và clip nhanh chóng bị xóa/ ẩn khỏi trang cá nhân của Khiết Đan. Tối 28/11, nam TikToker đăng tải bài đăng xin lỗi đến Lê Tuấn Khang và khán giả. Khiết Đan khẳng đinh cả hai không hề có hiềm khích, vẫn giữ liên lạc với nhau.