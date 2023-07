Khoảnh khắc đáng nhớ tại concert BLACKPINK: Pháo hoa đẹp đến fan quốc tế cũng trầm trồ

HHT - BLACKPINK đã hoàn thành 2 đêm diễn thuộc khuôn khổ world tour Born Pink tại Hà Nội, muôn vàn khoảnh khắc đáng nhớ, chạm đến trái tim người hâm mộ đã được lưu lại.

Mở đầu loạt khoảnh khắc ấn tượng phải kể đến là màn bắn pháo hoa khai màn và kết thúc ở 2 đêm concert Born Pink tại Hà Nội. Người hâm mộ BLACKPINK không chỉ tại Việt Nam mà cả tại quốc tế cũng trầm trồ vì độ hoành tráng. Video, ảnh ghi lại pháo hoa tại concert ở Hà Nội của BLACKPINK được nhiều cư dân mạng trên toàn cầu chia sẻ.

Đáp lại cho sự chờ đợi và chào đón nồng nhiệt của khán giả tại Hà Nội, các cô gái cũng đem đến phần giới thiệu bằng tiếng Việt cực mượt. Lần đầu tiên V-BLINK (fandom của BLACKPINK) có thể hiểu idol mà không cần đến vietsub.

Không chỉ chào hỏi fan bằng tiếng Việt, BLACKPINK cũng khuấy động sân khấu, tương tác với người hâm mộ bằng các câu tiếng Việt như "Các bạn có vui không?", "Các bạn hét lên đi!" khiến cả sân vận động Mỹ Đình bùng nổ.

Sân khấu solo với những bản phối được yêu thích được các cô gái mang tới đêm diễn ở Hà Nội. Jisoo với FLOWER, Jennie quyến rũ hết nấc trong You & Me và SOLO được remix. Rosé biểu diễn cả ba ca khúc Gone, Hard to Love và On The Ground. Lisa hạ gục cả sân vận động với dance break không-thể-cháy-hơn ở MONEY.

Nhắc đến các sân khấu solo, không thể không kể đến màn fanchant độc quyền của khán giả Việt dành cho FLOWER của Jisoo. Đêm đầu chỉ mới khởi động đã viral toàn cầu làm cộng đồng mạng quốc tế vừa hoang mang vừa tò mò. Đêm diễn thứ hai, bản lời Việt "Lửa hận thù" còn lớn hơn, nhiệt huyết hơn.

"Đỉnh chóp" nhất phải kể đến phần chuẩn bị đặc biệt của các cô gái - cover vũ đạo See Tình.

"Cô giáo" Jennie đã hướng dẫn các thành viên còn lại các bước nhảy của See Tình. Ngay sau đó, màn "bắt trend" See Tình hoàn chỉnh đã được bộ tứ Hắc Hường thực hiện. Ở đêm diễn thứ hai, Jennie cũng một lần nữa tái hiện vũ đạo "bản hit quốc dân" này trên sân khấu.

Trong ngày thứ 2 của concert tại Hà Nội, BLACKPINK đã dành nhiều lời khen, bày tỏ tình yêu với đồ ăn Việt Nam. Trong khi chị cả Jisoo ấn tượng với món bánh mì, thì hội em út Rosé - Lisa lại cực yêu thích phở. Fan ruột phở có tiếng Rosé còn diễn tả ăn ngon đến mức húp sạch bát phở.

Khép lại 2 ngày concert Born Pink tại Hà Nội, BLACKPINK đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Concert Born Pink Hà Nội cũng đánh dấu đêm diễn cuối cùng, khép lại tour diễn Born Pink của BLACKPINK tại châu Á.