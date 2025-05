Khởi My, tlinh, Liz Kim Cương gây tiếc nuối khi vắng mặt trong dàn 30 Em Xinh

HHT - Sau khi 30 Em Xinh "Say Hi" chính thức lộ diện, khán giả tiếc nuối vì thiếu vắng nhiều cái tên tưởng chừng đã chắc suất trước đó.

Liz Kim Cương

Xuất hiện trong tiết mục đặc biệt The Stars cùng Juky San, 52Hz, Pháo và Mỹ Mỹ ở Chung kết Anh Trai "Say Hi", Liz Kim Cương từng được MC Trấn Thành ngầm hé lộ sẽ là một trong những "Em Xinh" sắp tới. Tuy nhiên, khi danh sách 30 nghệ sĩ chính thức được công bố, chỉ có bốn cái tên còn lại xuất hiện - còn Liz Kim Cương lại “bặt vô âm tín”.

Trước thắc mắc từ khán giả, phía đại diện của nữ ca sĩ chia sẻ sự vắng mặt của Liz Kim Cương tại show Em Xinh "Say Hi" là thông tin chính xác, có thể vì chưa phù hợp tiêu chí, hoặc đơn giản là "duyên chưa đến".

Trước khi danh sách 30 Em Xinh được công bố, Liz Kim Cương từng là cái tên được khán giả trao "ngôi sao hi vọng" cho suất debut. Với xuất phát điểm là center của nhóm nhạc nữ LIME, nữ ca sĩ không chỉ ghi điểm bằng giọng hát nội lực, vũ đạo cuốn hút mà còn chinh phục khán giả qua loạt hit như Khác Biệt To Lớn, Khó Mở Dễ Đóng,... Đặc biệt, danh hiệu Quán quân Sàn Đấu Vũ Đạo 2021 càng khẳng định khả năng trình diễn sân khấu ấn tượng của cô.

tlinh

Từng cùng dàn Anh Trai tạo nên “cơn địa chấn” I'm Thinking About You và xuất hiện tại concert "Say Hi", tlinh là cái tên được đông đảo khán giả kỳ vọng sẽ góp mặt trong dàn 30 mỹ nữ. Sự mong chờ này càng có cơ sở khi cô nàng vốn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình "cùng nhà" với Em Xinh.

Tlinh từng gây tiếng vang lớn khi trở thành thí sinh nữ duy nhất lọt vào Chung kết Rap Việt mùa 3 và được yêu thích vượt trội. Sau chương trình, chủ nhân album ái - tiếp tục khẳng định vị thế trong giới nghệ sĩ trẻ. Cô liên tục góp mặt ở nhiều hạng mục lớn tại WeChoice Awards, Làn Sóng Xanh và được vinh danh là Nữ ca sĩ/rapper của năm.

Khởi My

Khởi My là một trong cái tên được khán giả mong chờ nhất tại Em Xinh "Say Hi". Từ khi thông tin Bích Phương tham gia, cái tên Khởi My liên tục được réo gọi. Cùng với hình ảnh mái tóc hồng quen thuộc trong đoạn video chúc mừng sinh nhật nhà đài càng khiến dân mạng bán tín bán nghi về sự trở lại của cô.

Từng ghi dấu ấn với loạt thành tích đáng nể như Quán quân Gương Mặt Thân Quen 2013 và sở hữu nhiều bản hit như Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ,... Khởi My hiện chọn lối sống kín tiếng sau khi kết hôn, hiếm khi góp mặt trên sóng truyền hình và chỉ thỉnh thoảng livestream hát cùng chồng.

Vũ Phụng Tiên

Vũ Phụng Tiên từng góp mặt trong tiết mục Thắp Sáng Nơi Em tại Sóng 25, trình diễn cùng Lyly, Danmy và Juky San, đồng thời được MC Trấn Thành “chỉ điểm” là một trong những gương mặt Em Xinh từ rất sớm. Tuy nhiên, “phút 90 chưa phải là hết” - đến thời điểm chốt danh sách 30 Em Xinh, Vũ Phụng Tiên lại bất ngờ mất hút mà không có phản hồi chính thức nào.

Phụng Tiên từng gây chú ý với bản hit Lệ Lưu Ly và ghi dấu ấn qua hai lần kết hợp cùng rapper Karik trong Đau Vậy Đủ Rồi và Chưa Từng Vì Nhau. Dù các ca khúc tạo được hiệu ứng tốt, nhưng công chúng vẫn nhớ đến giai điệu hơn là cái tên đứng sau. Sở hữu giọng hát nội lực, phong cách riêng biệt và hình ảnh trẻ trung, Em Xinh "Say Hi" được xem là bệ phóng lý tưởng để nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.