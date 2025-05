Khom Lưng tập 8, 9: Kiều - Ngụy đối đầu, Kiều Man quyết tâm "phủ đầu" Ngụy Thiệu

HHT - Bộ phim lãng mạn về đề tài ẩm thực “Tastefully Yours” (Mỹ Vị Yêu Đương) đã lên sóng tập đầu tiên. Go Min Si quá xinh, Kang Ha Neul quá phong độ, và những món ăn trông rất ngon miệng!

HHT - Theo BigHit Music, MV "Don't Say You Love Me" truyền tải những cảm xúc quặn thắt nơi chặng cuối của một mối quan hệ. Trong khi poster được ngợi khen hết lời vì "tuyệt đối điện ảnh", danh tính nữ chính lại khiến netizen trầm trồ.