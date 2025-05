Hẹn hò “tay ba” với Nagano Mei, nam diễn viên Hàn Quốc đột ngột bị cắt vai?

HHT - Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Mu Jun đột ngột “biến mất” khỏi bộ phim truyền hình Nhật Bản “Caster”. Netizen xứ hoa anh đào cho rằng anh bị vạ lây trong nghi vấn ngoại tình và “bắt cá hai tay” của nữ diễn viên Nagano Mei.

Trong bộ phim truyền hình Nhật Bản đang phát sóng Caster (Người Dẫn Tin), nam diễn viên Hàn Quốc Kim Mu Jun thủ vai một trợ lý đạo diễn làm việc ở một trung tâm tin tức của đài truyền hình Nhật. Tuy nhiên, trong tập 5, nhân vật của anh không xuất hiện mà tên anh cũng “biến mất” khỏi credit phim.

Điều này khiến netizen xứ hoa anh đào đặt nghi vấn là nam diễn viên bị ảnh hưởng bởi nghi vấn ngoại tình ồn ào gần đây của nữ diễn viên Nagano Mei. Theo đó, họ cho rằng anh chỉ là "nạn nhân" và bức xúc thay cho anh: “Chả hiểu sao lại cắt vai cậu này, cậu ta bị nhỏ kia dối gạt mà”, “Nhưng cậu này là nạn nhân mà”, “Bị vạ lây vụ Nagano Mei hả?”, “Sao cắt vai cậu này mà không cắt luôn Nagano Mei đi”...

Tuy nhiên, cũng có một số netizen cho rằng việc này chỉ là trùng hợp. Họ phân tích vai của Kim Mu Jun trong Caster không nằm trong tuyến nhân vật chính. Có thể trong tập 5 nhân vật của nam diễn viên không có vai trò gì nên không xuất hiện mà thôi. Họ bình luận: “Chắc chỉ là trùng hợp thôi”, “Nhưng vai này trong phim không quan trọng lắm đâu, tôi không phải fan Nagano Mei nha”, “Mọi người thấy Nagano Mei chưa bị cắt vai, nhưng thực tế vai diễn đã bị thu nhỏ lại sau bê bối rồi đấy”...

Trước đó, vào ngày 23/4, tạp chí Bunshun của Nhật đưa tin Nagano Mei ngoại tình nam diễn viên đã có vợ con Tanaka Kei. Ngoài ra, tin tức còn nói rằng Nagano Mei “bắt cá hai tay” khi hẹn hò với Kim Mu Jun. Cả hai cùng tham gia trong bộ phim Caster. Kim Mu Jun được cho là thường xuyên ghé căn hộ của Nagano Mei. Sau khi tin tức nổ ra, công ty quản lý của Kim Mu Jun đã phủ nhận tin đồn hẹn hò và thông báo cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Trước Caster, Kim Mu Jun cũng từng tham gia một phim truyền hình khác của Nhật Bản là Black Pean phần 2. Ở Hàn Quốc, Kim Mu Jun cũng từng đóng vai phụ một số phim như Love All Play, Sorry Not Sorry, My Dearest (cả 2 phần)... Vai diễn trong My Dearest đã mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại MBC Drama Awards 2023.

Sau nghi vấn ngoại tình, dù đã lên tiếng phủ nhận, Nagano Mei vẫn không tránh khỏi bị chỉ trích và bị nhiều thương hiệu xóa hình ảnh lẫn video quảng cáo. Có thương hiệu còn cho biết xét theo tình hình hiện tại của Nagano Mei, rất khó để cô có thể truyền tải giá trị thực sự của họ. Truyền thông Nhật nhận định ngay cả với những thương hiệu chưa hủy quảng cáo, việc tái ký hợp đồng hay ký mới với Nagano Mei cũng trở nên khó khăn.

Vào ngày 16/5 tới, phim điện ảnh Vẽ Vời Vẩn Vơ (Kakukaku Shikajika) do cô đóng vai nữ chính sẽ công chiếu tại Nhật Bản. Sự kiện quảng bá phim vào ngày 8/5 đã bị hủy đột ngột sau khi tạp chí Bunshun công bố nội dung các tin nhắn tình cảm giữa cô và Tanaka Kei. Nagano Mei vẫn sẽ tham dự buổi ra mắt phim vào ngày 16/5 theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông sẽ không được mời đến sự kiện để đưa tin.

Từ lúc nghi vấn ngoại tình nổ ra đến nay, Nagano Mei vẫn chưa đối diện với truyền thông Nhật Bản. Netizen Nhật bình luận cười chê: “Thật là mặt dày”, “Nhưng đâu thể trốn tránh mãi được”, “Ngừng đóng phim đi, tôi không muốn thấy cô này ở bất cứ đâu nữa”...