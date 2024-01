Không chỉ "quyến rũ nhất thế giới", Henry Cavill còn có biệt danh "mỹ nam mọt sách"

HHT - Nhắc đến "mọt sách" (nerd), ai cũng hình dung tới một chàng trai cao gầy, đầu bù tóc rối với chiếc kính cận dày cộp. Còn một người đàn ông cao to 6 múi, gương mặt được khen quyến rũ nhất thế giới mà là "mọt sách" thì xem chừng không liên quan cho lắm!

“Trai đẹp mọt sách” đa tài của Hollywood

Mọi người thường chỉ nhớ đến Henry Cavill là chàng Siêu nhân phiên bản mới nhất trong loạt phim Superman, người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2022. Còn trong mắt đồng nghiệp, Henry Cavill lại ghi dấu ấn bằng sự chăm chỉ, hết mình vì vai diễn.

Anh sẵn sàng trải qua quá trình huấn luyện và biến đổi cường độ cao để có được thân hình cuồn cuộn cơ bắp cho các nhân vật như Superman trong Man of Steel hay Geralt của The Witcher. Và rõ ràng ngắm người thật 6 múi thật trên màn ảnh vẫn khiến khán giả thích hơn là những diễn viên dựa vào CGI hoặc người đóng thế.

Thêm vào đó, Henry Cavill còn là một anh chàng "mọt sách" chính hiệu, phần nào đã trở thành huyền thoại ở Hollywood. Khi được chọn đóng vai Geralt of Rivia trong The Witcher, anh đã không chỉ đọc hết các tiểu thuyết gốc mà còn chơi hơn 100 giờ game The Witcher 3 để hiểu rõ nhất về nhân vật của mình.

Trở lại với dòng phim điệp viên

Ngày mùng 1 Tết này, Henry Cavill có phim mới ra rạp: Argylle Siêu Điệp Viên và đóng vai chính Argylle - một điệp viên giả tưởng trong cuốn sách của nữ nhà văn hướng nội Elly Conway. Chỉ có điều, Elly một ngày phát hiện ra tất cả các chi tiết trong cuốn sách của cô bỗng dưng trở thành hiện thực, bao gồm cả Argylle và những phi vụ của anh ấy.

Argylle Siêu Điệp Viên đánh dấu lần thứ tư Henry Cavill tái ngộ thể loại hành động - điệp viên, sau các phim The Cold Light of Day (2012), The Man from U.N.C.L.E. (2015) và Mission: Impossible - Fallout (2018). Khi đọc kịch bản Argylle Siêu Điệp Viên, Henry Cavill nhận ra rằng câu chuyện này rất khác biệt, đậm chất độc đáo giữa cả rừng phim điệp viên.

Phim sẽ giới thiệu về Argylle bằng một cảnh khiêu vũ giữa chàng điệp viên và đối thủ Legrange. Đạo diễn Matthew Vaughn kỳ công tìm kiếm, cuối cùng đã lựa chọn được người có thể sánh vai với Henry Cavill mà không bị chiếm sóng. Chủ nhân giải Grammys - ca sĩ Dua Lipa được chọn mặt gửi vàng để vào vai kẻ thù không đội trời chung của Argylle và chiến đấu với nhau bằng một màn khiêu vũ.