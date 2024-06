Không cùng chương trình nhưng Phạm Đình Thái Ngân lại "so kè" với Quốc Thiên

HHT - Phạm Đình Thái Ngân vừa công bố loạt ảnh "dìm" nhan sắc dàn Anh Trai "Say Hi" khi đang ngủ, "khui" luôn mối quan hệ với nhóm nhạc "không bằng mặt cũng không bằng lòng" sẽ thể hiện ca khúc "10/10".

Tập 1 Anh Trai "Say Hi" vừa chính thức lên sóng, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bởi phần mở màn cực "cháy" và bùng nổ visual đến từ 2 Liên quân. Thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Đình Thái Ngân vừa khởi động phong trào đăng ảnh "dìm" các anh trai khi đang ngủ phía sau hậu trường khiến cư dân mạng thích thú hơn cả xem show. Loạt ảnh ngủ say sưa qua "cam thường" khiến hình tượng "nam thần" của dàn anh trai đổ vỡ loảng xoảng.

Từ màn "xả kho ảnh dìm" của Phạm Đình Thái Ngân, nhiều khán giả không khỏi liên tưởng đến đàn anh Quốc Thiên khi tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bởi lẽ, "anh tài" này chính là người đã khơi mào nên "phong trào" chụp "dìm" đồng nghiệp khi đang ngủ trong lúc quay hình.

Hiện tại, Anh Trai Say Hivà Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang là 2 chương trình truyền hình được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, những câu chuyện hậu trường lầy lội, đáng yêu của các "anh trai - anh tài" vẫn luôn khiến người hâm mộ thích thú.