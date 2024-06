Anh Trai Say Hi: Anh Tú Atus bất ngờ tỏa sáng, fan Isaac bức xúc vì screentime

HHT - Tập đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" đã chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Tập 1 Anh Trai "Say Hi" mở ra với phần "say hi" - lộ diện và tham gia các thử thách chào sân của 30 anh trai để thu thập điểm cá nhân. Xuyên suốt hơn 1 tiếng, Anh Trai "Say Hi" chủ yếu tập trung vào những màn "đấu khẩu" và mảng miếng giữa các Anh Trai, mang đến tinh thần hài hước, "lầy lội".

Trong tập đầu tiên, luật chơi củaAnh Trai Say Hi được phổ biến: Các "anh trai" được chia thành 2 liên quân, mỗi liên quân gồm 3 nhóm sẽ trải qua 2 lượt thi đấu. Lượt 1 - Đấu Liên Quân, mỗi Liên quân sẽ làm mới bài hát chủ đề của chương trình và thi đấu để giành điểm thưởng.

Lượt 2 - Đấu Nhóm, 6 bài hát mới sẽ được chia cho 6 nhóm để thi đấu và giành thứ hạng. Chương trình cung cấp 6 bài hát demo cùng với số lượng thành viên tương ứng trong mỗi bài. Nhóm được thành lập dựa trên việc lựa chọn bài hát của mỗi Anh Trai.

Trong Live Stage đầu tiên, Anh Trai "Say Hi" mang đến màn đối đầu giữa Liên quân 1 - do Isaac dẫn dắt và Liên quân 2 - do Anh Tú Atus làm trưởng nhóm.

Với ca khúc chủ đề The Stars, đội của nhóm trưởng Isaac xuất hiện trong trang phục suit trắng lịch lãm cùng visual "10 điểm không nhưng". Phong cách âm nhạc của Liên quân 1 được định hình với màu sắc hiện đại, kết hợp giữa Rap - hát và vũ đạo khá nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, tổng thể của ca khúc vẫn chưa tạo được sự bất ngờ và đột phá cho từng thành viên. Các "người chơi hệ hát" như Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, Quân A.P vẫn chưa có "đất" thể hiện.

Trong khi đó, tiết mục Bảnh đến từ Liên quân 2 do Anh Tú Atus dẫn dắt lại có phần "nhỉnh" hơn về ý tưởng và không khí trình diễn đậm tính giải trí. Ca khúc có sự thay đổi nhiều về bố cục, flow so với bản gốc, từ đó mang đến nhiều "gia vị" mới. Giai điệu trendy ngay từ những nốt đầu tiên, line trình diễn được phân chia khá đồng đều và cân bằng được các yếu tố hát - rap - vũ đạo đã mang về chiến thắng khá thuyết phục cho Liên quân 2.

Sau tập đầu tiên, Anh Tú Atus là một trong số ít những anh trai được khán giả dành nhiều lời khen. Đa số netizen đều bất ngờ trước "hào quang trưởng nhóm" lẫn sự tự tin, cuốn hút của nam ca sĩ khi đứng trên sân khấu.

Trong khi đó, screentime (thời lượng lên sóng) của các anh trai tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Cụ thể, một fanpage yêu mến Isaac đã bày tỏ sự bức xúc khi nam ca sĩ - đồng thời cũng là trưởng nhóm - lại chỉ xuất hiện thoáng qua, thậm chí không có góc quay cận mặt. Cùng với đó, những cái tên mới toanh như Dương Domic, Captain, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Công Dương... vẫn còn mờ nhạt, gần như "tàng hình" trong phần lớn thời lượng.