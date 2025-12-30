Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Không khí lạnh về đúng ngày 1/1, Hà Nội có thể mưa nhiều nhất vào lúc nào?

Thục Hân
HHTO - Tiết trời xầm xì và ẩm ở Hà Nội sẽ không kéo dài vì dự báo không khí lạnh sẽ về miền Bắc đúng vào ngày Tết Dương lịch. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đợt này, Hà Nội có mưa nhiều không, và khả năng mưa cao nhất là vào thời điểm nào?

Hà Nội lại có một ngày nữa với thời tiết theo kiểu không ra nóng, không ra lạnh vào hôm nay, 30/12. Trời nhiều mây, tăng ẩm, nhiệt độ cũng tăng nhẹ so với hôm qua và chiều nay sẽ lên khoảng 24 - 25oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc thấp hơn một chút.

Ngày mai dự báo thời tiết ở Hà Nội không khác mấy, chỉ có thể tăng nhiệt và tăng ẩm một chút nữa, tức là cũng gây cảm giác bí bức, dễ mệt mỏi hơn. Đây là kiểu thời tiết thường thấy trước khi gió mùa Đông Bắc về.

temp-dec30-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 30/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và vào ngày đón năm mới 2026 thì ở miền Bắc cũng đón luôn một đợt không khí lạnh. Dự báo gió mùa Đông Bắc sẽ về miền Bắc trong ngày 1/1, đến khoảng trưa hoặc chiều thì về đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khả năng cao là Hà Nội sẽ có mưa trong ngày 1/1. Hiện tại có mô hình dự báo mưa rải rác cả ngày, nhưng cũng có mô hình dự báo chỉ mưa trong buổi sáng đến trưa hoặc đầu giờ chiều. Như vậy thì để chắc chắn, người dân ra ngoài chơi vào ngày 1/1 nên mang theo đồ che mưa, cứ coi là có thể mưa bất kỳ lúc nào trong ngày.

rain-jan1-1000.jpg
Mô hình của châu Âu ECMWF dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc trong buổi sáng đến trưa 1/1 (thứ Năm tới). Những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Mưa ở Hà Nội trong ngày 1/1 chủ yếu là mưa nhỏ nhưng cũng có thể xảy ra mưa rào rải rác, dự báo thời điểm có khả năng mưa cao nhất và nhiều nhất là quanh buổi trưa (gần trưa hoặc qua trưa).

Khi gió mùa mới về thì ngày 1/1 Hà Nội sẽ giảm nhiệt nhưng chưa mạnh, phải sang ngày 2/1 mới là ngày rét nhất đợt này, Hà Nội có khả năng rét đậm với nhiệt độ cả ngày chỉ xấp xỉ 15oC.

ft1471.jpg
Thục Hân
