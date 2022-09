Không mang giày sờn, tránh mặc vải nhẹ - những nguyên tắc thời trang Công nương Kate được dạy kỹ

HHT - Những nguyên tắc thời trang rất nhỏ thôi nhưng xây nên phong thái sang trọng của một cô gái. Nhiều bí quyết huấn luyện riêng cho Công nương Kate Middleton mà chúng ta cũng có thể áp dụng nếu muốn có một vẻ ngoài mang vẻ tỏa sáng tự nhiên.

Khi quyết định là thành viên của Hoàng gia, điều đó có nghĩa là bạn cam kết phải tôn trọng chuẩn mực và truyền thống. Hơn nữa, bạn sẽ là tâm điểm truyền thông và chịu sự phán xét của nhiều ánh mắt nhìn vào. Vì thế Công nương Kate Middleton được huấn luyện rất kỹ về ăn mặc, trang phục trước khi về làm dâu Hoàng gia Anh.

Theo mốt nhưng có chọn lọc cẩn trọng

Là một Công nương nhưng lại là Hoàng hậu tương lai, Kate Middleton phải ăn mặc công phu hơn người khác. Tất nhiên không nên ăn mặc quá nhàm chán và cũ kỹ, Kate cũng mặc những mốt thịnh hành. Nhưng vẻ thanh lịch muôn đời có chuẩn mực.

Hằng năm trong danh sách hàng chục xu hướng, phải chọn ra những xu hướng không đi ngược lại với sự sang trọng. Ví dụ Kate có thể mặc áo hở vai, váy xếp nếp, nhưng phải bỏ qua những xu hướng như họa tiết động vật (họa tiết da báo, cọp, beo), áo khoác kiểu bomber jacket hoặc over size blazer.

Không được luyến tiếc giày đã sờn, túi đã cũ

Chúng ta thường không nỡ vứt đi một đôi giày thoải mái dù nó đã sờn hay chiếc túi xách quá tiện lợi trông cũ kỹ chúng ta cũng không muốn thay. Nhưng nếu là một công nương thanh lịch thì nhất định không được luyến tiếc những thứ ấy. Khi mới về làm dâu, Kate từng mang giày da lộn đã sờn, ngay lập tức cô bị công chúng soi xét ngay. Giờ thì chúng ta biết Kate rất tiết kiệm nhưng giày và túi thì nhất định phải thay mới một khi đã sờn.

Để tránh những lỗi lầm cũ lặp lại, nếu quá yêu thích một mẫu thiết kế nào đấy thì Kate sẽ mua cùng một mẫu với màu sắc khác nhau để vẫn được mặc món đồ yêu thích mà không lưu luyến mãi khi nó đã quá hạn sử dụng.

Độ dài váy rất quan trọng

Nguyên tắc của sang trọng, nhà giàu lâu đời nằm ở độ dài váy: Không được quá cao trên gối. Nguyên tắc này luôn đúng với cả người thường chứ không chỉ Hoàng gia. Ngay cả idol K-Pop khi phải mặc váy ngắn vì mục đích biểu diễn hay thể hiện xu hướng thời trang thì họ vẫn khéo kéo mặc soóc bảo hộ, đó chính là thể hiện ý thức của sự sang trọng.

Tránh chọn vải quá mềm nhẹ ở ngày gió

Đây là lỗi trước đây Kate từng mắc phải và cô đã rút kinh nghiệm. Lý do những chiếc váy sang trọng vải thường dày dặn và có độ nặng nhất định là vì tránh những khoảnh khắc kiểu "Marilyn Monroe". Hình ảnh váy tung bay vì gió có thể được tán dương khi đó là một ngôi sao giải trí, nhưng không phù hợp với một thành viên Hoàng gia.

Sửa thiết kế váy cho phù hợp đời thường

Đôi khi chính chúng ta cũng phải khắc phục một chiếc váy may sẵn, dùng cài áo để ghim vào cổ áo quá rộng, may bớt lại lưng áo quá hở hay tìm cách mix & match một chiếc áo khoét quá nhiều. Không chỉ riêng chúng ta hay làm vậy, ngay cả Kate cũng phải sửa thiết kế may sẵn cho phù hợp với cuộc sống của mình. Không phải chi tiết nào trên sàn diễn thời trang cũng có thể hợp với đời sống hàng ngày. Công nương thường xuyên phải sửa lại áo váy thiết kế, khi thì độ dài, khi thì độ trong suốt của vải hay độ sâu cổ áo.

Áo khoác như một chiếc váy thứ hai

Nhiều người không có thói quen đầu tư đồ lạnh, nên cứ mặc áo khoác trông luộm thuộm nhếch nhác. Một công nương thanh lịch lại khác, Kate xem những chiếc khoác dài như chiếc váy thứ hai, được đầu tư vừa vặn, lộng lẫy và phải thật đẹp.

Tin nhắn từ nhà Hoa: Nếu bạn là một người theo đuổi sự thanh lịch và sang trọng, chắc chắn bạn phải hy sinh một số điều tự do thoải mái của thời trang hào nhoáng để đạt được mục tiêu. Nhiều người cho rằng khuôn khổ thật nhàm chán, nhưng cái gì cũng có giá của nó chứ không đương nhiên mà có. Sự thanh lịch thì buộc phải tôn trọng nguyên tắc.