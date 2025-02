Không nhận ra Justin Bieber, nghi vấn đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần

HHT - Vừa ăn mừng "APT." đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify, Rosé cùng các Number One (fandom của Rosé) tiếp tục ăn mừng MV "APT." đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube, xác lập kỷ lục mới cho K-Pop.

HHT - Vạch trần âm mưu của Nghiêm Tử Mỹ, chỉ có Đỗ Ngưỡng Hi là vui mừng, còn Lệ Thọ Hoa vẫn bứt rứt không vui.

HHT - Tập mới nhất của "Ngũ Phúc Lâm Môn" tập trung vào hôn nhân của Lệ đại nương tử - Thọ Hoa. Đỗ Ngưỡng Hi phải hối hận vì tính cao ngạo và thái độ lạnh nhạt của mình dành cho phu nhân.

HHT - Dù rất muốn được xem bộ phim này của Dương Tử, netizen vẫn cho rằng phim cực khó thành công được như “Quốc Sắc Phương Hoa” vì nhiều lý do.

HHT - Các mối quan hệ trong Địa Ngục Độc Thân 4 trở nên phức tạp, căng thẳng hơn trong tập 9, 10. Si An và Jun Seo xảy ra mâu thuẫn trong buổi hẹn hò đôi cùng Jeong Su. Dong Ho bị "rút cạn sức lực" trước sự theo đuổi của 3 người chơi nữ A Rin, Hae Lin, You Jin.

HHT - Tập 7, 8 của "Ngũ Phúc Lâm Môn", Sài An ghen "điên đảo" vì sợ Lệ Khang Ninh sẽ được gả cho Đỗ Ngưỡng Hi. Tới tập 9 và 10, Sài An sẽ còn ôm cục tức vì hai nhà Lệ, Đỗ đã đồng ý hôn sự của tam nương.