Không phải Tony Parker, cô gái này mới là “người nhện” quyền năng nhất đa vũ trụ

HHT - Sau nhiều dự án như Morbius, Venom và Venom: Let There Be Carnage, Vũ trụ Người Nhện đã dần thành hình. Không những thế, hãng phim dường như còn muốn phát triển cả một đa vũ trụ riêng cũng hoành tráng không kém. Và Madame Web chính là mảnh ghép quan trọng ấy với siêu năng lực kết nối vũ trụ Nhện vô cùng bá đạo.

Năng lực bá đạo của Madame Web trong truyện tranh Madame Web, tên thật là Cassandra Webb, xuất hiện lần đầu trong tập truyện The Amazing Spider-Man #210 (1980). Nhân vật này vốn là một phụ nữ lớn tuổi, bị mù, liệt hai chân và mắc chứng nhược cơ thần kinh khiến cơ thể phải kết nối với một chiếc máy hỗ trợ sự sống có hình dạng giống lưới nhện. Bù lại, Madame Web là một Dị Nhân (Mutant) mang siêu năng lực thấu thị, ngoại cảm và tiên đoán. Nhờ đó mà bà đọc và thay đổi suy nghĩ của kẻ khác y hệt như Professor X/Charles Xavier, xuất hồn khỏi cơ thể du hành đến nhiều địa điểm cùng lúc, thấy được nhiều sự kiện diễn ra ở khoảng cách xa. Madame Web nhiều lần trợ giúp Spider-Man cũng như biết rõ danh tính của anh chàng. Về sau, Marvel tiết lộ sức mạnh của Madame Web đến từ Mạng lưới Sự sống và Định mệnh (The Web of Life and Destiny). Đây là thứ kết nối các mọi Spider-Man trong đa vũ trụ. Sự thay đổi của phiên bản điện ảnh Phiên bản điện ảnh của Madame Web có nhiều sự thay đổi so với nguyên tác truyện tranh. Thay vì là một phụ nữ lớn tuổi, Cassandra Web lại trẻ trung hơn, là một nhân viên cứu hộ khẩn cấp và vô tình kích hoạt siêu năng lực sau một tai nạn. Bộ phim sẽ xoay quanh một Cassandra non trẻ, đang tự tìm cách khai phá và kiểm soát sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, nguồn gốc năng lực của Madame Web cũng không còn là Dị Nhân mà có sự kết nối tới Người Nhện nhiều hơn khi dường như có liên quan đến một loài nhện bí ẩn ở Amazon. Qua trailer, fan dễ dàng nhận ra những năng lực bá đạo quen thuộc của Madame Web như nhìn thấy trước tương lai, kết nối suy nghĩ với các Spider-Woman. Nhân vật này chính là tín hiệu cho thấy vũ trụ xoay quanh Người Nhện sắp có một màn liên kết bùng nổ. Bởi Mạng lưới Sự sống và Định mệnh - nguồn gốc sức mạnh của Madame Web và Spider-Man từng xuất hiện trong Spider-Man: Into the Spider-Verse. Liệu đây có phải bước đệm để phiên bản hoạt hình và live-action kết hợp với nhau và tạo thành một dấu ấn đặc biệt không?