Kỉ niệm đáng nhớ trong Hành trình thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024

HHT - Chuyến hành trình "Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024" tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) trong ba ngày 8 - 10/3 đã để lại nhiều kỉ niệm ấn tượng.

Vừa qua, đoàn công tác “Hành trình thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2024 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc tại Huyện ủy, UBND Huyện Phú Quý và trao tặng bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đến với các đơn vị Huyện ủy, Ủy ban nhân nhân Huyện Lực lượng vũ trang, Công an, phòng không trú đóng trên địa bàn Huyện đảo Phú Quý và Huyện Đoàn.

Đoàn công tác cũng đã đến trao quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phú Long, xã Phú Long, trao tặng công trình thanh niên “Tri thức trẻ vì cộng đồng” và lắp đặt mạng wifi phục vụ cộng đồng tại thôn. Đặc biệt, đoàn đại biểu đã tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột cờ (huyện đảo Phú Quý) - một trong 7 cột cờ chủ quyền được xây dựng trong khuôn khổ Dự án xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc ở các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước.

Là một trong những đại biểu tham gia hành trình “Thanh niên, sinh viên Thành phố với biển, đảo Tổ quốc” năm 2024, bạn Trần Nguyễn Quế Trân (Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM) hào hứng tâm sự: “Mình đã tiếp xúc, đồng hành cùng công tác Đoàn - Hội từ rất sớm và thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền về tình yêu đất nước, biển đảo nhưng trải nghiệm lần này đến Phú Quý để tham gia hành trình là vô cùng quý giá. Đây là chương trình ý nghĩa của tuổi trẻ Thành phố Bác khi vừa hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, vừa khơi dậy tình yêu, trách nhiệm của thế hệ thanh niên, sinh viên đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chia sẻ về khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến hành trình, Quế Trân cho biết: “Mình đã hàng trăm lần hát Quốc ca nhưng có lẽ lần này lễ chào cờ tại đảo Phú Qúy mang một cảm xúc rất đặc biệt. Không gian nơi đây đã làm từng lời ca của đoàn đại biểu trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Nhìn quốc kỳ tung bay kiêu hãnh trong gió, trên bầu trời tại đảo là hình ảnh thật đẹp, thật tự hào. Mình cảm nhận được sự vĩ đại của đất nước mình, dân tộc mình; sự hi sinh của cha ông, lớp lớp thế hệ đi trước”.

Với Quế Trân, chuyến hành trình này là một trong những hình thức giáo dục trực quan, sinh động để giúp thanh niên, sinh viên hiểu thêm về biển đảo, biên giới quốc gia. Từ đó tiếp thêm nhiệt huyết để tuổi trẻ không ngừng nỗ lực phấn đấu, lao động, cống hiến, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng phát triển quê hương, đất nước. Với vai trò là một người cán bộ Hội, Quế Trân sẽ tiếp tục lan tỏa đến đông đảo thanh niên, sinh viên về tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với những người đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển để mỗi người chúng ta được sống trong hòa bình.