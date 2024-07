Kim Ji Won - Kim Soo Hyun cùng khiến fan náo loạn vì một "hint" ở fan meeting

HHT - Không phải từ một phía, lần này, fan couple tin rằng họ đang nhận được tín hiệu từ cả Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong thời gian nữ diễn viên tổ chức fan meeting.

Đầu tiên, fan phát hiện Kim Soo Hyun lại có động thái "có điềm" trên Instagram cá nhân. Tối 21/7, Kim Ji Won tổ chức fan meeting ở Đài Bắc (Trung Quốc). Chuẩn thời gian sự kiện bắt đầu, nam diễn viên đăng một bức ảnh đang "ngồi chill" ở một góc của Đài Bắc. Không chỉ người hâm mộ của KimKim couple mà cư dân mạng cũng cho rằng có ẩn ý trong hành động này của "luật sư Baek".

Sau khi fanmeeting kết thúc, chia sẻ của một fan tham gia đã viral khắp mạng xã hội: "Thật khó để tôi diễn tả chuyện này. Ở phần Hi Bye hôm nay, tôi đã nói với Ji Won rất nhanh bằng tiếng Hàn là: "Chúc bạn và Soo Hyun hạnh phúc". Cô ấy trông ngạc nhiên rồi có chút ngượng ngùng nói 'cảm ơn'. Tiếc là phần Hi Bye không được quay video".

Người hâm mộ phấn khích với chia sẻ này vì cho rằng đây là "xác nhận ngầm" của nữ diễn viên về chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, cũng không ít fan đặt ra giả thuyết rằng, đây chỉ là fan service của Ji Won. Cô ngạc nhiên vì bạn fan Trung nói được tiếng Hàn và đáp lại cảm ơn theo phản xạ tự nhiên.

Trước đó, trong fan meeting tại Nhật Bản, Kim Ji Won tổ chức một mini game chơi cùng người hâm mộ. Ở phần "đuổi hình bắt chữ", cô nhận được từ khóa là "Be My One" (tạm dịch: Là duy nhất của em) - tên fan meeting. Để diễn tả, Ji Won đã vẽ hai người nắm tay nhau và số 1. Bức vẽ của Ji Won khiến fan liên tưởng tới cảnh kết của Queen of Tears. Trong mắt netizen mong KimKim thành đôi ngoài đời, Ji Won "có tình" nên mới "hữu ý" vẽ một bức tranh đầy cảm xúc và gợi nhớ như vậy.

Mặc cho người hâm mộ liên tục soi ra những dấu hiệu hẹn hò, truyền thông Hàn không ít lần đặt nghi vấn, Kim Ji Won và Kim Soo Hyun vẫn chưa lên tiếng.