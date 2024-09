Kim Woo Bin chia sẻ về thời gian chữa ung thư: Sốc nhưng là cơ hội nhìn lại mình

HHT - Mới đây, Kim Woo Bin đã xuất hiện với tư cách khách mời của chương trình “Zzanbro Shin Dong Yup”. Bên cạnh quảng bá cho bộ phim mới, sao nam sinh năm 1989 cũng chia sẻ về thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng.

Trong tập phát sóng mới nhất của Zzanbro Shin Dong Yup, tài tử xứ Hàn - Kim Woo Bin đã có những phút giây hồi tưởng lại quá trình anh đối mặt với căn bệnh ung thư. Đó là năm 2017, nam diễn viên buộc phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất đang nở rộ sau khi nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Sau hơn 1 năm, anh dần trở lại hoạt động từ đầu năm 2019.

Kim Woo Bin chia sẻ: "Em là kiểu người tích cực. Vì vậy trong bất kỳ tình huống nào, em luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp. Giống như một bộ phim, em đã rất sốc và sợ hãi khi bác sĩ nói thời gian sống của em ngắn nhất là 6 tháng".

Đối diện với tình huống vô cùng khó khăn, thế nhưng Kim Woo Bin chưa bao giờ nghĩ đến cái chết mà anh chỉ cho rằng đó là "ông trời ban cho mình một cơ hội". Suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa từng có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chính vì vậy, khi biết mình mắc bệnh, Kim Woo Bin nghĩ đây là thời gian để nhìn lại chính mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Kim Woo Bin cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời khích lệ mà người thân và người hâm mộ đã dành cho anh: “Nhờ sự động viên và ủng hộ của mọi người em cũng nghĩ rằng mình đã khỏe lại rất nhanh”.

Kim Woo Bin vừa trở lại với bộ phim hành động Officer Black Belt (Sĩ Quan Đai Đen). Anh đảm nhận vai Lee Jung Do, một sĩ quan đạt 9 đẳng trong taekwondo, kendo và judo. Anh cùng sĩ quan Kim Seon Min (do Kim Sung Kyun thủ vai) truy tìm và tiêu diệt tội phạm. Ngoài ra, Kim Woo Bin cũng đang quay cho All The Love You Wish For (tên tạm thời) - phim truyền hình mới đánh dấu màn tái hợp của anh và Suzy sau Yêu Không Kiểm Soát.