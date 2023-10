Knet đòi tẩy chay "7 Escape", yêu cầu "sa thải" biên kịch vì nội dung ngày càng độc hại

HHT - Rating trồi sụt mãi không thể bứt phá dù được kỳ vọng sẽ là "siêu phẩm" sau "Penthouse", "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) còn đang đối mặt với làn sóng tẩy chay và chỉ trích lớn từ khán giả Hàn Quốc.

Sở hữu dàn diễn viên đều là những cái tên đình đám của màn ảnh Hàn, lại cộng với bộ đôi biên kịch, đạo diễn của Penthouse, 7 Escape vừa lên sóng đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Phim thu hút bởi những tình tiết giật gân, gây sốc nhưng cũng ngay lập tức nhận về chỉ trích từ những tập đầu tiên cho tới hiện tại vì xây dựng tính cách nhân vật độc ác, thủ đoạn tới mức khó chấp nhận. Phim đã phát sóng được 8/17 tập ở mùa đầu tiên, chỉ trích cũng ngày một dày thêm. Phần đông không thể chấp nhận được sự giảo hoạt, toan tính, ích kỷ của Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum), người trực tiếp đẩy con gái mình - Bang Da Mi vào đường cùng nhưng không chút day dứt, đau khổ hay thay đổi. Các chi tiết bị chỉ trích nghiêm trọng có thể kể đến như lạm dụng tình tiết bạo lực, chi tiết sử dụng lượng lớn chất cấm bất hợp pháp, sát hại hàng loạt, lạm dụng trẻ em, giáo viên nhận hối lộ công khai, xúc phạm nghề nghiệp... "Hiện thực đã phũ phàng rồi nên chẳng lý nào tôi lại xem một câu chuyện hỗn loạn như này cả. Xã hội độc hại do Kim Soon Ok (biên kịch 7 Escape - PV) tạo ra giống như coi thường hiểu biết của khán giả vậy", một Knet bình luận trên diễn đàn Daum. Knet yêu cầu biên kịch Kim Soon Ok rời dự án, để 7 Escape kết thúc sớm vì những tình tiết hoang đường, phản hiện thực quá đáng: "Biên kịch như bị ảo tưởng vậy, đừng viết kịch bản như này nữa", "Tôi là giáo viên đây và ngoài đời chẳng có ai nhận hối lộ kiểu đấy cả", "Hủy bỏ bộ phim này đi hoặc chấm dứt nó sớm ngay đi"... Trước đó, nhiều khán giả đã đồng loạt gửi khiếu nại lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC), yêu cầu 7 Escape ngừng chiếu. Giữa làn sóng chỉ trích, rating của 7 Escape cũng bị ảnh hưởng. So với Penthouse khi đạt tới tập 8 đã tăng vọt rating lên hơn 20% thì 7 Escape vẫn chỉ dao động ở mức 6 - 7%. Phim khởi động với 6% ở tập đầu, tăng nhẹ ở các tập sau nhưng sau đó giảm xuống 5,6% ở tập 6 và lại tăng lên ở tập 7 và 8 lần lượt là 6,8% và 6,3% trung bình toàn quốc. Đạo diễn Joo Dong Min không tham gia phần 2, bộ đôi Penthouse tan rã ở mùa mới nhận được nhiều đồng tình của khán giả với hi vọng Oh Joon Hyuk - người là đồng đạo diễn của phần đầu khi trở thành đạo diễn chính phần 2 sẽ tạo nên bước ngoặt mới cho 7 Escape.