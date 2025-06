Lâm Giang Tiên: Một nhân vật phụ bỗng dưng được chú ý vì khán giả hiểu lầm

HHT - Chỉ vì một pha nhầm lẫn mà “Lâm Giang Tiên” càng được khán giả chú ý, bàn tán vì nhân vật phụ Phàn Lăng Nhi.

Lâm Giang Tiên bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào, khi mối quan hệ giữa Bạch Cửu Tư và Lý Thanh Nguyệt có người thứ ba xuất hiện. Phàn Lăng Nhi vốn thương thầm nhớ trộm Bạch Cửu Tư nên tất nhiên không ưa Lý Thanh Nguyệt, còn tìm cách ngăn cản chia rẽ tình cảm của hai người. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, còn thực chất Phàn Lăng Nhi có thân phận bất ngờ hơn nhiều, không hề là kẻ thứ ba đáng ghét như khán giả hiểu lầm.

Nhưng điều khiến khán giả chú ý nhất về Phàn Lăng Nhi là nghi vấn vai diễn này do An Dĩ Hiên thể hiện. An Dĩ Hiên từng là ngôi sao đình đám với nhiều phim cổ trang ăn khách, sau khi kết hôn với người chồng giàu có thì đã rút lui khỏi showbiz. Thế rồi chồng doanh nhân của An Dĩ Hiên bị bắt giam và chịu án 14 năm tù vì nhiều tội danh thì nữ diễn viên rơi vào suy sụp, trầm cảm.

Bạn bè của An Dĩ Hiên kể rằng cô nhốt mình trong nhà, khóc rất nhiều, không muốn gặp gỡ ai. Cũng có tin đồn nữ diễn viên đã lặng lẽ làm thủ tục ly hôn chồng để không bị kéo vào rắc rối cũng như không phải trả nợ thay chồng. Chính vì An Dĩ Hiên đã nhiều năm ở ẩn, nên tin đồn cô đóng vai Phàn Lăng Nhi khiến cho phim Lâm Giang Tiên được chú ý đặc biệt. Nếu quả thực nhà sản xuất Vu Chính mời được An Dĩ Hiên xuất hiện thì quá giỏi.

Nhưng hóa ra đây chỉ là sự nhầm lần, vì diễn viên Hà Thụy Hiền mới là người nhận vai Phàn Lăng Nhi. Hà Thụy Hiền có gương mặt rất giống với An Dĩ Hiên nên mọi người mới dễ bị nhầm lẫn, và biết đâu sau lần này thì khán giả sẽ nhớ đến Hà Thụy Hiền nhiều hơn.