Lâm Giang Tiên tập 29, 30, 31, 32: Nguyệt - Tư cùng chiến, HE nhưng có ai hi sinh?

HHT - Những thông tin phức tạp xoay quanh scandal rời nhóm của cựu thành viên THE BOYZ Ju Haknyeon đã khiến cộng đồng mạng phải liên tục "hóng hớt". Các tình tiết đấu tố lẫn nhau giữa những người trong cuộc khiến sự việc này càng trở nên nghiêm trọng hơn.

HHT - Sau "Lilo & Stitch", đến lượt "How to Train Your Dragon" trình làng khán giả dưới dạng live-action. Dù không quá đột phá, phiên bản mới vẫn là lời chào đầy cảm xúc gửi đến những ai từng lớn lên cùng chú rồng "Răng Sún" và Hiccup.