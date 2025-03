Lật Mặt 8: Tín Nguyễn được kỳ vọng, Thùy Anh tái xuất sau tai nạn phim trường

HHT - Disney đã cho hủy sự kiện ra mắt "Snow White" phiên bản live-action tại London do lo ngại phản ứng tiêu cực. Đồng thời, hãng cũng cẩn trọng trong việc quảng bá phim, hạn chế để Rachel Zegler phát ngôn sau loạt động thái "kém duyên".

HHT - Được giới thiệu là phim chữa lành nhưng tập mới của When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) lại khiến khán giả khóc hết nước mắt với một phân đoạn diễn xuất đỉnh cao của Park Bo Gum và IU.