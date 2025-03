"Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?" trở lại: Gia đình Pam Yêu Ơi, Ma Bư được gọi tên

HHT - Chính thức trở lại với mùa phát sóng thứ năm - chương trình "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế" nhận về nhiều sự quan tâm. Hạt Nhài Family, gia đình Nhi - Thắng,... đồng loạt được khán giả gọi tên.

Từng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ, show thực tế Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế trải qua bốn mùa lên sóng và tạm dừng từ năm 2017. Vừa qua, chương trình chính thức thông báo trở lại với mùa 5, công chiếu vào tháng 5/2025. BTC sẽ thực hiện casting trong vòng 10 ngày, video casting của các cặp bố con sẽ được mở bình chọn trên fanpage. Sáu gia đình được bình chọn cao nhất sẽ trở thành cast chính thức.

Được mua bản quyền từ Dad! Where Are We Going? của Hàn Quốc, phiên bản Việt Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? là hành trình các cặp cha con nghệ sĩ nổi tiếng cùng trải nghiệm, khám phá du lịch mà không có sự đồng hành của mẹ. Từ đây, các ông bố phải xoay sở để chăm sóc cho con. Trong khi đó, dàn nhóc tì học được kỹ năng mềm và biết ứng biến với nhiều tình huống trong đời sống.

Nhiều cặp bố con đình đám được khán giả gọi tên. Người hâm mộ chờ đợi màn trở lại của Long Hạt Nhài và Pam Yêu Ơi, sau loạt khoảnh khắc "cưng xỉu" trong show thực tế năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng bé Pam chỉ sắp tròn 3 tuổi, không đáp ứng được tiêu chí 5 đến 8 tuổi từ BTC. Do đó, khả năng cao cặp bố con này không thể góp mặt tại show năm nay.

Cặp bố con Ông Cao Thắng - bé Winnie cũng được dân tình mong ngóng tham gia Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế mùa 5. Ngoài ra, cư dân mạng cũng muốn nhìn thấy các gia đình nổi tiếng như Rhymastic - bé Ma Bư, Độ Mixi - bé Tùng Sói,... xuất hiện trên sóng truyền hình.