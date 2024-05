Lễ phát động cuộc thi Giấc mơ xanh: Chung tay bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

HHT - Học phí trường Đại học Hà Nội năm học tới dự kiến rơi vào khoảng 0,72 - 1,74 triệu đồng/ tín chỉ, tăng khoảng 10 - 25% so với năm ngoái. Trước thông tin này, nhiều sinh viên lo lắng vì cho rằng học phí trở thành gánh nặng kinh tế lớn với bản thân và gia đình.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 - 27/5, các đơn vị giáo dục từ thành phố Christchurch, New Zealand, đặc biệt tổ chức chuỗi lớp học trải nghiệm dành riêng cho học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam, tạo điều kiện cho người học và phụ huynh trực tiếp tương tác với các giáo viên New Zealand, đồng thời tìm hiểu cơ hội học tập và học bổng tại các trường ở Christchurch - thành phố lớn thứ hai ở New Zealand.