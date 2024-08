Lê Thu Trang muốn học cách "chơi chiêu" từ đàn chị Hoàng Thùy, Mâu Thủy

HHT - Lê Thu Trang - HLV ít tuổi nhất tại "The Next Gentleman (Quý Ông Hoàn Mỹ) 2024" chia sẻ về hai "quý ông" mà cô đặt nhiều kỳ vọng cũng như "chiến thuật" tại cuộc thi.

Lê Thu Trang là Quán quân The New Mentor 2023 và hoạt động với vai trò người mẫu hơn 10 năm. Cô cũng từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và dạy catwalk cho nhiều thí sinh Hoa hậu. Tuy nhiên, tại The Next Gentleman 2024, Thu Trang là HLV nhỏ tuổi nhất bên cạnh các đàn chị Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Như Vân, Mai Ngô. So với những đàn chị có nhiều kinh nghiệm tham gia các chương trình thực tế, Thu Trang vẫn đang là một ẩn số khó đoán.

Trong tập phát sóng đầu tiên, nữ người mẫu 9x khéo léo chiêu mộ được 2 ứng viên tiềm năng là người mẫu Trần Nguyên và nhiếp ảnh gia Hứa Quý Long. HLV Thu Trang cho rằng Trần Nguyên là một nhân tố đặc biệt.

“Tôi thấy được năng lượng tích cực mà Trần Nguyên toát ra dù bạn trầm tính. Bên cạnh đó, bạn còn sở hữu chiều cao “khủng” và gương mặt góc cạnh, tiệm cận với quốc tế. Đây là lợi thế nhưng cũng là áp lực đối với trang trong quá trình đồng hành cùng bạn tại cuộc thi”.

Trong khi đó, Hứa Quý Long là người khiến nữ HLV sinh năm 1997 bấm nút cứu trong tập 1. Quyết định này của Lê Thu Trang khiến các HLV khác khá thắc mắc. Nói về lựa chọn của mình, Lê Thu Trang cho hay cô quen biết và hiểu được hành trình của Hứa Quý Long trước khi đến với cuộc thi.

“Tôi luôn trân trọng và muốn những người đứng phía sau cánh gà có cơ hội bước ra sống đúng với đam mê của mình. Khi đến chương trình, tôi cũng đã có sự tính toán để lựa chọn thành viên cho phù hợp. Tôi hy vọng rằng khi Hứa Quý Long về với đội của mình, tôi sẽ làm cho anh ấy lột xác hoàn toàn”.

Với Lê Thu Trang, The Next Gentleman 2024 là chương trình đầu tiên cô thử sức ở vai trò Supporter sau khi giành ngôi vị Quán quân The New Mentor: “Tâm thế của Trang là đến để hỗ trợ các thí sinh. Bởi trước khi ngồi chiếc ghế supporter, Trang cũng từng là thí sinh nên hiểu được những áp lực, khó khăn mà các bạn phải trải qua. Cho nên ở vai trò mới này, Trang muốn mình giống như một người bạn, tiếp thêm động lực để họ chinh phục những thử thách”.

Người đẹp thẳng thắn cho hay, show truyền hình thực tế này sẽ giúp cô học hỏi thêm về cách "chơi chiêu" từ các chị lớn. Chiến thắng trong một chương trình là điều ai cũng muốn nhưng nữ người mẫu cũng hy vọng các thí sinh của đội mình sẽ có những trải nghiệm mới mẻ và hoàn thiện hơn sau cuộc thi.