Lê Tuấn Khang làm gì sau khi đạt cột mốc 9 triệu người theo dõi trên TikTok?

HHT - Tiếp tục tạo cơn sốt khi đạt cột mốc 9 triệu người theo dõi trong thời gian ngắn, Lê Tuấn Khang quyết định "chơi lớn", đầu tư điện thoại mới để làm video và hành động đáng yêu đốn tim cộng đồng mạng.

Là TikToker nổi bật trong thời gian qua, Lê Tuấn Khang đang nhận về sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Sau khi giành chiến thắng tại hạng mục Entertainment Creator of the year (Nhà sáng tạo nội dung của năm) do TikTok Việt Nam trao, những chia sẻ về "hậu trường" làm video của nam TikToker mới được nhiều người biết đến.

Theo đó, trong những video do anh chàng sản xuất, có nhiều cảnh quay tuy rất đẹp mắt nhưng thiết bị để ghi hình thì lại "bình dân" đến bất ngờ. Trong một video hậu trường gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thiết bị mà anh chàng sử dụng để quay clip TikTok thả diều trái khế, chỉ là một chiếc điện thoại đời cũ đã bị bung nắp lưng, được "kết nối" với chiếc kẹp điện thoại gắn trên một cây tre dài. Tuy đơn giản vậy nhưng nhiều người cứ nghĩ cảnh quay đó chắc hẳn phải do "máy bay" flycam thực hiện thì mới có thể quay được.

Tiếp nối những thành công, anh chàng quyết định đầu tư điện thoại mới để gửi đến người hâm mộ những video có chất lượng tốt hơn. Chỉ đến shop mua điện thoại, Tuấn Khang vẫn gây chú ý khi tặng cho chủ tiệm một bịch chuối chiên.

Sau khi chủ tiệm điện thoại chia sẻ món quà từ người đặc biệt lên mạng xã hội, cộng đồng mạng liên tục dành lời khen cho sự dễ thương và nhiệt tình của Tuấn Khang: "Ở trên mạng dễ thương 1 thì ngoài đời cậu ấy dễ thương gấp 1000 lần", "chuối này lấy ở bên cồn phải không Khang ơi!"...

Đầu tư hết mình cho sản phẩm để cống hiến cho khán giả những giây phút thư giãn, nam TikToker đã nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương của cộng đồng mạng trong thời gian qua.

Đặc biệt, sự nổi tiếng của Lê Tuấn Khang đã được đánh dấu một cột mốc thành tựu mới khi kênh TikTok của anh đã đạt hơn 9 triệu lượt theo dõi vào lúc 11h15 trưa ngày 1/12, cùng với đó là hơn 90 triệu lượt thích video. Video mới nhất của anh cũng đạt hơn 230 triệu view mà chưa đến 2 ngày lên sóng, một kỷ lục chưa từng có tại TikTok Việt Nam.