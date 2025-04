Lee Jun Young và 10 giây hạ gục dân mạng với hành động tinh tế dành cho Eun Ji

HHT - Lee Jun Young "10 điểm không có nhưng" với sự nhanh nhạy, tinh tế trong buổi họp báo ra mắt phim "Pump Up The Healthy Love".

Cách đây 1 tuần, Lee Jun Young viral với ánh mắt "tình si", chọc ghẹo Park Jihoon ở họp báo Weak Hero Class 2. Hôm nay (29/4), tại họp báo ra mắt phim Pump Up The Healthy Love, anh gây sốt với hành động che chắn tinh tế cho bạn diễn Jung Eun Ji.

Khi hai người bước vào để chụp hình đôi với truyền thông, dây giày cao gót của Eun Ji bị tuột. Thấy chị ngồi xuống gài dây, lại mặc quần short, Lee Jun Young đã lập tức bước đến, chắn trước người Eun Ji, giúp cô không xảy ra sự cố hớ hênh trước ống kính. Anh đứng, sau đó khụy gối, rồi ngồi xổm, liên tục quan sát Eun Ji.

Khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây, được cắt ra và chia sẻ "rần rần" trên khắp các nền tảng. Loạt ảnh được truyền thông Hàn tung ra khiến cư dân mạng thêm xuyến xao vì sự tinh tế, đáng yêu của Jun Young. Nam diễn viên được netizen khen hết lời: "10 điểm không có nhưng", "lại đổ gục vì Lee Jun Young", "tôi rung động"...

Pump Up the Healthy Love là bộ phim hài, lãng mạn do Lee Jun Young và Jung Eun Ji đóng chính. Anh vào vai chủ phòng tập thể hình Do Hyun Joong, cũng là cựu nhà vô địch thể hình đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các hội viên ở phòng tập. Eun Ji vào vai Lee Mi Ran - trợ lý của một công ty du lịch. Cô đăng ký tập ở chỗ của Do Hyun Joong để vượt qua cuộc chia tay. Chế độ luyện tập anh vạch ra là "địa ngục" với người cuồng ăn như Mi Ran.

Phim dự kiến lên sóng vào ngày 30/4.