Lena - hotgirl từng gây chú ý trong "Về Nhà Đi Con": Nhan sắc khác lạ, chọn con đường ca hát

HHT - Được biết đến với vai trò vlogger, diễn viên và Indie singer/songwriter, Lena đang dần thể hiện được sự mạnh mẽ, cá tính, có chút nghịch ngợm đầy thu hút của mình trong quá trình theo đuổi nghệ thuật.

Lena (tên thật Lê Na) là một gương mặt khá có tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng là vlogger, diễn viên và Indie singer/songwriter được nhiều bạn trẻ yêu mến. Lena sở hữu kênh YouTube với 483K người theo dõi sau những sản phẩm cover chất lượng; các ca khúc bắt tai như Ôi Tình Yêu Thật Điêu, SAY hay sự kết hợp với K-ICM mang tên Liếc Mắt Đưa Tình. Người đẹp sinh năm 1996 cũng đã có cho mình một số vai diễn và dần định hình được phong cách âm nhạc của riêng mình.

Là "fan cuồng" trong Về Nhà Đi Con ngoại truyện

Lena từng góp mặt trong các bộ phim sitcom 5S Online, Biệt Đội Bitu mùa 2, cô út mê bóng đá của phim Bố Ơi, Mẹ Đâu Rồi... Trong đó, vai diễn trong phim Về Nhà Đi Con ngoại truyện được nhiều khán giả yêu thích. Ngay khi xuất hiện trong Về Nhà Đi Con ngoại truyện, Ánh (Lena) đã gây được ấn tượng mạnh, thể hiện mình là fan cuồng của "Tomboyloichoi" Ánh Dương (Bảo Hân).

Không chỉ công khai tỏ tình với Ánh Dương, Ánh còn mang bánh kem tới tận cửa phòng, trao nhẫn và hôn Ánh Dương trong sự ngỡ ngàng của ông Sơn (NSƯT Trung Anh). Khi Về Nhà Đi Con ngoại truyện lên sóng, từng cử chỉ, hành động và tính cách của cô nàng Ánh điệu đà với "tomboy" Ánh Dương đều trở thành chủ đề bàn luận hot trên mạng xã hội.

Chia sẻ về vai diễn mang tính bước ngoặt của mình, Lena tiết lộ với truyền thông rằng lần đầu đóng cùng nhau, cả hai chỉ có đúng 10 phút làm quen trước giờ xe chạy tới điểm quay. Cả hai đều cảm thấy khá ngại khi quay cảnh chạm môi tình cảm nên đã đề nghị hôn lên má nhưng không được đạo diễn đồng ý. Lena nhớ lại: "Phải 8 - 9 lần hôn nhau như thế mới được và sau khi hôn xong thì 2 đứa đỏ mặt bừng bừng và không bao giờ nói về cảnh quay đó nữa".

Dù trên phim ghét nhau nhưng ngoài đời, bộ ba diễn viên trẻ Lena - Bảo Hân - Quang Anh hay đi chơi cùng nhau. Ít ai biết rằng, Lena cũng từng đi casting vai Ánh Dương nhưng người được chọn cuối cùng chính là Bảo Hân.

Nhan sắc ngày càng khác lạ, nghiêm túc theo đuổi ca hát

Lena chỉ sở hữu chiều cao "khiêm tốn" 1m56 nhưng lại có phong cách thời trang cực chất. Giai đoạn đầu mới được mọi người biết tới, Lena sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng thời gian gần đây, Lena lại theo đuổi phong cách trưởng thành khiến nhiều người bất ngờ.

Gần đây nhất, Lena gây ấn tượng khi xuất hiện với phần visual 3D trong MV Is It You được công chiếu đúng vào 11h11’ ngày 22/11. Nhân vật cô gái 3D trong MV hoàn toàn được tạo nên từ gương mặt và thân hình của Lena, chỉ có chú kỳ lân là không thể có nhân vật đóng thế. Vì vậy, hình tượng kỳ lân bỏ đi giữa đêm sương mù là một hình ảnh khá khó diễn tả, không có set design nào thể hiện chân thực được cảm xúc của cô như vậy.

Bài hát Is It You mang tinh thần không quá buồn bã, dù là bài hát nói về chia tay nhưng mang lại sự an ủi cho những bạn vừa bước qua tình yêu. Khi ra mắt bài hát này, Lena mong Is It You sẽ sản phẩm có thể lan tỏa năng lượng tích cực, "chữa lành" chính bản thân nữ ca sĩ cũng như người nghe.

Lena thể hiện mong muốn theo đuổi ca hát một cách nghiêm túc và màu sắc âm nhạc của cô trong thời gian tới được thể hiện bằng ba từ: Thay đổi - Trưởng thành - Sâu sắc. EP 251 - chuỗi bài hát kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái, bắt đầu bằng sự say mê cháy bỏng trong tình yêu với những cảm xúc giận hờn, ghen tuông - cũng đã dần thể hiện được cá tính âm nhạc của riêng cô.

Nói về sự thay đổi của bản thân trong cả ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc, Lena trải lòng: "Ai cũng cần có một sự thay đổi. Thời gian qua, đã có một Lena ngọt ngào và luôn mang lại năng lượng cá tính vui vẻ. Những sản phẩm sắp tới sẽ là sự thay đổi để trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn trong tình yêu. Hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một sự đột phá mới mẻ, không những trong âm nhạc mà còn hình ảnh với nhiều bất ngờ".