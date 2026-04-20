Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Học đường

Google News

Lịch nghỉ lễ chính thức của học sinh Hà Nội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

LINH LÊ

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 áp dụng cho toàn bộ học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Như vậy, tổng thời gian nghỉ của dịp này kéo dài 2 ngày liên tiếp.

Đối với kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, học sinh Hà Nội được nghỉ chính thức trong 2 ngày 30/4 và 1/5. Do thời gian này liền kề với cuối tuần, học sinh sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5/2026.

khai-giang-1.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ lễ, bao gồm bố trí trực, bảo vệ cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ và phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương khi cần thiết. Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội và thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

Sau kỳ nghỉ, các cơ sở giáo dục phải nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, đảm bảo tiến độ chương trình năm học theo kế hoạch đã đề ra.

hht1479-coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội
#lịch nghỉ lễ #học sinh Hà Nội #Giỗ Tổ Hùng Vương #30/4 - 1/5 #học sinh #giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục