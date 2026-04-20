Lịch nghỉ lễ chính thức của học sinh Hà Nội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 áp dụng cho toàn bộ học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Như vậy, tổng thời gian nghỉ của dịp này kéo dài 2 ngày liên tiếp.

Đối với kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, học sinh Hà Nội được nghỉ chính thức trong 2 ngày 30/4 và 1/5. Do thời gian này liền kề với cuối tuần, học sinh sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5/2026.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ lễ, bao gồm bố trí trực, bảo vệ cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ và phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương khi cần thiết. Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội và thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

Sau kỳ nghỉ, các cơ sở giáo dục phải nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, đảm bảo tiến độ chương trình năm học theo kế hoạch đã đề ra.