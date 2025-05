Liên tiếp xảy ra các vụ người ngồi trên ô tô hành hung phụ nữ đi xe máy trên đường

HHT - Trước đó, một người phụ nữ đang dừng xe máy nghe điện thoại tại đường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) thì bị một người trên xe ô tô bán tải cầm gậy đánh vào đầu gây thương tích. Cho tới 12/5, chính quyền xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế, Bắc Giang) đang xác minh vụ cô gái bị tài xế ô tô hành hung chảy máu mũi sau khi vượt xe ô tô trên đường.

Dừng xe trên đường để nghe điện thoại, người phụ nữ bị đánh vào đầu

Trước đó, ngày 7/5, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin một người phụ nữ đang dừng xe máy nghe điện thoại tại khu vực trước Siêu thị Đức Thành KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội thì bị một người trên xe ô tô bán tải cầm gậy đánh vào đầu gây thương tích.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Phúc La đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ sự việc. Nạn nhân được xác định là chị M. (SN 1984; trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Ngày 9/5/2025, Công an phường Phúc La đã làm rõ người gây thương tích cho chị M. là N.T.H (SN 1994; trú tại Chương Mỹ, Hà Nội). Quá trình làm việc, H. khai nhận khoảng 10h05' ngày 7/5/2025, H. ngồi trên xe tải Isuzu do người khác điều khiển, lưu thông trên phố Phúc La (đoạn từ cầu Kiến Hưng hướng đi ngã ba Xa La - Phùng Hưng) thì gặp chị M. đang dừng xe máy cạnh vỉa hè để nghe điện thoại. Cho rằng chị M. đang cản trở giao thông, khiến cả đoàn xe phía sau không thể di chuyển nên lái xe đã bấm còi thúc giục. Sau đó hai bên xảy ra to tiếng, H. dùng gậy sắt (loại đồ nghề kích gầm xe ô tô) chọc một nhát vào mặt chị M. rồi cùng xe tiếp tục di chuyển.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tài xế ô tô hành hung cô gái chảy máu mũi ở Bắc Giang

Ngày 12/5, Đại diện UBND xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết đang phối hợp với lực lượng công an xã tiến hành xác minh thông tin một cô gái trẻ tố bị tài xế ô tô hành hung giữa đường.

Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền một clip nội dung về tranh cãi giữa một tài xế ô tô 4 chỗ và một cô gái. Theo người đăng tải, cô gái tên V. (23 tuổi) đang trên đường từ trường về nhà bằng xe máy. Khi đến cầu dân sinh thuộc bản Cây Thị, xã Đồng Tiến, V. vượt qua một xe ô tô con mang biển kiểm soát 98A-499.8x.

Bất ngờ tài xế ô tô đã bám theo, chặn đầu xe máy của V. tại khu vực thôn Gốc Bòng, rồi lao xuống tấn công cô gái bằng tay chân. Nạn nhân bị thương ở vùng mặt, chảy máu miệng.

Người chia sẻ đoạn clip cho biết thêm, tài xế có biểu hiện nghi ngờ là đã sử dụng rượu bia.

Bộ Công an khuyên người dân kiềm chế cảm xúc khi ra đường

Mới đây, Bộ Công an đã phát đi thông điệp: người dân cần kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh và tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Thông điệp này không chỉ là một lời nhắc nhở đơn thuần, mà là cảnh báo sau hàng loạt vụ việc gây mất an ninh trật tự, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trên đường nhưng lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... đều có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Mức phạt có thể từ phạt hành chính đến phạt tù từ 6 tháng đến nhiều năm, tùy theo tính chất và mức độ hành vi.

Bộ Công an khẳng định, mọi hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình an ninh giao thông đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Khi ra đường, hãy mang theo không chỉ giấy tờ tùy thân, mà cả sự bình tĩnh và ý thức trách nhiệm công dân. Một hành động văn minh không chỉ giúp giữ gìn trật tự xã hội, mà còn bảo vệ chính bạn khỏi những hậu quả đáng tiếc. Hãy là người tham gia giao thông có “cái đầu lạnh” - vì sự an toàn của mình và của cả cộng đồng.