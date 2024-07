Lily Collins diện trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường quảng bá "Emily in Paris 4"

HHT - Mới đây, nhà sản xuất series “Emily in Paris” công bố poster chính thức của mùa 4. Trên poster, diễn viên Lily Collins diện trang phục phiên bản giới hạn từ thương hiệu SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Thiết kế kết hợp bodysuit chấm bi to bản bên trong, chiếc váy quây, có hoa 3D làm điểm nhấn bên ngoài - dấu ấn đặc trưng trong thiết kế của NTK Đỗ Mạnh Cường nhiều năm qua. Giá của trang phục này là 18 triệu đồng. Bộ trang phục còn được kết hợp thêm chiếc mũ thời thượng.

NTK Đỗ Mạnh Cường nói anh bất ngờ và vô cùng vui mừng khi thấy thiết kế của mình xuất hiện trên poster phim được quảng bá trên toàn cầu. NTK họ Đỗ cho biết Marylin Fitoussi, stylist của phim Emily in Parisliên hệ với anh sau khi SIXDO có bộ sưu tập giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang New York Xuân Hè 2024, diễn ra vào tháng 9/2023, tại New York, Mỹ.

NTK Đỗ Mạnh Cường thực hiện trang phục trên với 2 phiên bản, theo đúng số đo mà stylist gửi. May mắn, diễn viên Lily Collins mặc vừa trang phục, không cần chỉnh sửa thêm.

Trước đó, nhiều người cũng bất ngờ khi thấy loạt ảnh hậu trường Lily Collins diện trang phục của Đỗ Mạnh Cường để quay phim.

Trước Lily Collins, nhiều ngôi sao khác cũng diện trang phục từ thương hiệu SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường như: Dung Tổ Nhi, Leyla Milani, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithum…