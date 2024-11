Linh Ka khóa trang Instagram cá nhân sau khi nhận nhiều bình luận trái chiều

HHT - Sau một story Instagram có chi tiết lạ, Linh Ka phải lên tiếng đính chính và khóa tài khoản Instagram cá nhân. Nguyên nhân được cho đến từ "cơn bão phẫn nộ", chỉ trích nặng nề của fan Dương Domic hướng tới "bạn gái tin đồn" Linh Ka.

Dương Domic "vụt sáng" nhờ gameshow sống còn Anh Trai "Say Hi" . Qua các vòng thi, anh được đánh giá là nhân tố toàn năng có khả năng sáng tác, trình diễn, sử dụng nhiều nhạc cụ cùng tính cách giải trí riêng biệt.

Tuy nhiên, xuyên suốt hành trình thi đấu, Dương Domic bị bủa vây bởi những tin đồn hẹn hò. Ngay khi vừa có được sự chú ý của khản giả sau vòng Live stage 1 (Sóng Vỗ Vỡ Bờ), Dương Domic vướng nghi vấn hẹn hò Linh Ka. Cặp đôi bị soi ra loạt chi tiết đáng ngờ thông qua những động thái ẩn ý, sử dụng đồ đôi qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Dương Domic chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm cá nhân ở một buổi phỏng vấn: "Khi thời điểm phù hợp và Dương có được một mối quan hệ đủ nghiêm túc và chắc chắn, với sự đồng ý của người liên quan, Dương sẽ chia sẻ tin vui đó cho khán giả". Phát ngôn được cho là ẩn ý về việc giọng ca người Hải Dương hiện đang trong một mối quan hệ tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng công khai.

Trong những vòng thi sau, người hâm mộ tiếp tục nhìn thấy nhiều động thái được cho là rõ ràng hơn, cố ý công khai mối quan hệ từ phía hai nghệ sỹ trẻ. Bất chấp nghi vấn hẹn hò, Dương Domic vẫn duy trì trạng thái theo dõi, liên tục "thả tim" các bài đăng của nhà gái. Linh Ka khoe thú cưng trông "y hệt" của Dương Domic.

Một số tài khoản mạng xã hội "đẩy thuyền" cặp đôi KaMic (ghép tên của Linh Ka và Dương Domic) còn tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đã cùng đi du lịch Đà Lạt với hội bạn thân của phía nhà trai.

Trước thềm Chung kết Anh Trai "Say Hi", ê-kíp của Dương Domic lại gây xôn xao vì dòng caption gây hiểu lầm: “Yêu Ka Hát nên mọi người đặt biệt danh là KH”. Dù có nỗ lực đính chính, hành động vẫn gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của nam ca sĩ 24 tuổi.

Anh Trai "Say Hi" kết thúc, sức hút của Dương Domic tăng cao. Cũng từ đó, tin đồn hẹn hò giữa anh và Linh Ka càng được quan tâm. Người hâm mộ Dương Domic bắt gặp Linh Ka tham dự concert Anh Trai "Say Hi", ngồi tại vị trí nổi bật cùng nhiều ngôi sao khác.

Mới đây nhất, Linh Ka đăng tải một story Instagram đời thường, trong đó khoảnh khắc có một bàn tay lọt vào khung hình gây chú ý. Netizen nhanh chóng đặt nhiều suy đoán bàn tay giống của đàn ông là của "bạn trai tin đồn" Dương Domic.

Động thái này khiến fan Dương Domic phẫn nộ. Họ để lại nhiều bình luận nặng nề, chỉ trích Linh Ka "năm lần bảy lượt" úp mở chuyện tình cảm đời tư để thu hút sự chú ý.

Một số bộ phận fan quá khích lên tiếng miệt thị, "đào" lại những ồn ào "vạ miệng" cũ hay so sánh Linh Ka "không xứng" với đằng trai.

Ít giờ sau, khán giả phát hiện Linh Ka khóa tài khoản Instagram cá nhân. Một số ý kiến cho biết hotgirl sinh năm 2002 ẩn đi mọi bài đăng trên Instagram nhằm tránh khỏi sự soi mói của dư luận. Linh Ka cũng hạn chế bình luận trên tài khoản TikTok, chỉ những tài khoản có bạn chung với cô mới được phép để lại comment.