Lisa BLACKPINK được ưu ái diện trang phục từ kho lưu trữ của Victoria’s Secret

HHT - Lisa BLACKPINK nhận ưu đãi lớn từ thương hiệu Victoria’s Secret, ba "bộ cánh" nữ idol diện đều được đánh giá cao về tính thẩm mỹ cũng như giá trị về mặt thương hiệu.

Show diễn của thương hiệu nội y đình đám Victoria’s Secret quay trở lại sau 4 năm vắng bóng. Lisa BLACKPINK là tên tuổi nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng khi được công bố nằm trong danh sách biểu diễn chính tại sự kiện.

Rạng sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), Lisa BLACKPINK trình diễn mở màn cho show diễn Victoria’s Secret 2024.

Tại thảm hồng sự kiện, nữ idol sinh năm 1997 diện bra-top bombshell lấp lánh, micro short (quần một gang) phối cùng áo choàng xuyên thấu, tạo điểm nhấn với bodychain. Bộ trang phục nằm trong BST Celestial Angels, là thiết kế archive lấy từ kho lưu trữ của thương hiệu, từng được siêu mẫu Taylor Hill trình diễn vào năm 2018.

Tại sự kiện chính, Lisa BLACKPINK xuất hiện với 2 tạo hình tông đen chủ đạo, mang phong cách đối lập. Nữ idol đem xe phân khối lớn "bốc đầu" trình diễn ca khúc Rockstar. Giọng ca người Thái diện mẫu áo ngực tạo hình đôi cánh, phối cùng set áo shrug/ bolero (thiết kế áo dài tách rời, chỉ che cánh tay, vai và phần trên của lưng) và quần cách điệu được làm từ nắp lon tái chế.

Lisa BLACKPINK là số ít idol nhận về phản hồi tích cực khi thử sức trên sàn runway. Trong giai đoạn đồng hành cùng thương hiệu Celine, Lisa từng có 2 lần đảm nhận vai trò người mẫu catwalk, quảng bá BST mới cho nhà mốt này.

Sau đó, Lisa BLACKPINK trình diễn bản tình ca mới ra mắt Moonlit Floor (được mix lại từ ca khúc Kiss Me của nhóm nhạc Sixpence None The Richer). Nữ idol 9X gây thương nhớ khi diện thiết kế nội y phối chất liệu ren với những đường cut-out cuốn hút, kết hợp cùng cánh cứng họa tiết hoa hồng xuyệt tông.